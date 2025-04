Frank Goldwasser y Bluehat teñirán Kabigorri de 'blues'

M.A.I. IRUN. Sábado, 5 de abril 2025, 20:15 Comenta Compartir

Doble cita musical en Kabigorri el fin de semana próximo. Por un lado, el viernes, a partir de las 20.00 horas, se subirá al escenario del ateneo Frank Goldwasser Blues Band; por otro, al día siguiente, 19.30 horas, será el turno de Bluehat.

Frank Goldwasser, conocido como Paris Slim, guitarra y voz en el grupo que visita el viernes la calle Peña, nació en la capital francesa en 1960, aunque se formó musicalmente en California. Guitarrista y cantante blues autodidacta, lanzó su primer álbum en 1985, abriendo de una trayectoria como músico que, después de 40 años, lo ha consolidado como una prestigiosa figura del mundo del blues. Goldwasser, que publicó a finales de 2023 el disco 'Who needs this mess', llega a Irun el viernes próximo con la compañía del guitarrista Iker Piris y del batería Andy Martin.

El sábado, con una propuesta que también toca el blues pero lo acompaña de otros estilos afines, se acercará a Kabigorri Bluehat, un proyecto de Antonio Asensio (guitarra y voz), Dafnis Linares (bajo y coros) y Xabier Dols (batería y coros) que nació en 2024.