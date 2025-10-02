Flashback vuelve el 18 de abril y agota las primeras 500 entradas en menos de 24 horas

Joana Ochoteco irun. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Flashback, el evento de Cult Productions que triunfó en Ficoba la pasada primavera, regresa el 18 de abril de 2026. Los organizadores pusieron a la venta las primeras 500 entradas el miércoles a última hora de la tarde, justo cuando faltaban 200 días para la cita, y se agotaron en menos de 24 horas.

La gran fiesta que celebra los mejores momentos de varias generaciones promete «una noche inolvidable» para esta segunda edición. La primera congregó en Ficoba a 2.600 personas que disfrutaron de la experiencia al ritmo de la música de los años 80, 90 y 2000. Agotadas esas primeras 500 entradas, la organización ha sacado a la venta otra remesa de pases, en este caso a 34 euros (las primeras costaban 29 euros). En las siguientes tandas el precio irá incrementándose.