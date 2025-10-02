Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Flashback vuelve el 18 de abril y agota las primeras 500 entradas en menos de 24 horas

Joana Ochoteco

irun.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:15

Comenta

Flashback, el evento de Cult Productions que triunfó en Ficoba la pasada primavera, regresa el 18 de abril de 2026. Los organizadores pusieron a la venta las primeras 500 entradas el miércoles a última hora de la tarde, justo cuando faltaban 200 días para la cita, y se agotaron en menos de 24 horas.

La gran fiesta que celebra los mejores momentos de varias generaciones promete «una noche inolvidable» para esta segunda edición. La primera congregó en Ficoba a 2.600 personas que disfrutaron de la experiencia al ritmo de la música de los años 80, 90 y 2000. Agotadas esas primeras 500 entradas, la organización ha sacado a la venta otra remesa de pases, en este caso a 34 euros (las primeras costaban 29 euros). En las siguientes tandas el precio irá incrementándose.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Flashback vuelve el 18 de abril y agota las primeras 500 entradas en menos de 24 horas