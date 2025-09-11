La final de la III Copa Anagan se disputa el fin de semana en el Club Hípico Jaizubia Participarán cerca de 200 jinetes tanto el sábado como el domingo

Este fin de semana en el Club Hípico Jaizubia se disputará la final de la III Copa Anagan de salto de obstáculos.

El evento contará con cerca de 200 participantes de Euskadi, Nafarroa, Rioja y Cantabria, que en los meses anteriores han disputado otros campeonatos dentro de la misma competición. Entre los inscritos están Álvaro González de Zárate, Kevin González de Zárate y Peio Elorduy, cuarto, duodécimo y decimotercero a día de hoy en el ranking de la Real Federación Hípica Española, y el local Xabi Zabaleta.

José Antonio Niño, director deportivo de Jaizubia, destaca que «esta Copa tiene ene bastante fuerza a nivel estatal y cuenta con mucha participación». Además de los mayores, habrá una competición paralela para los jinetes de la escuela local.