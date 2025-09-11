Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Itziar Urtizberea y José Antonio Niño presentaron el evento.

La final de la III Copa Anagan se disputa el fin de semana en el Club Hípico Jaizubia

Participarán cerca de 200 jinetes tanto el sábado como el domingo

I. A.

IRUN.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42

Este fin de semana en el Club Hípico Jaizubia se disputará la final de la III Copa Anagan de salto de obstáculos.

El evento contará con cerca de 200 participantes de Euskadi, Nafarroa, Rioja y Cantabria, que en los meses anteriores han disputado otros campeonatos dentro de la misma competición. Entre los inscritos están Álvaro González de Zárate, Kevin González de Zárate y Peio Elorduy, cuarto, duodécimo y decimotercero a día de hoy en el ranking de la Real Federación Hípica Española, y el local Xabi Zabaleta.

José Antonio Niño, director deportivo de Jaizubia, destaca que «esta Copa tiene ene bastante fuerza a nivel estatal y cuenta con mucha participación». Además de los mayores, habrá una competición paralela para los jinetes de la escuela local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La final de la III Copa Anagan se disputa el fin de semana en el Club Hípico Jaizubia

La final de la III Copa Anagan se disputa el fin de semana en el Club Hípico Jaizubia