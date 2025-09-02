Hasta fin de mes para solicitar las ayudas económicas para la compra de material escolar

X.L.G. irun. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El programa 'Erosi eta Ikasi Irunen' para la compra de material escolar en comercios de la ciudad finaliza el 30 de septiembre. El Ayuntamiento recordó el viernes pasado que sigue abierto el plazo para solicitar este tipo de ayudas económicas, que cuenta con una dotación económica de 200.000 euros.

Dirigido a familias con estudiantes empadronados en la localidad y que cursen Educación Obligatoria, las condiciones del programa son similares a la ediciones anteriores. Así, las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica y no será necesario presentar las facturas originales, aunque sí algunas escaneadas.

Las ayudas podrán ser de 100, 125 o 160 euros según la renta de la unidad familiar. Respecto a los gastos subvencionables, podrán ser cualquier material exigido por el centro escolar como accesarios de escritura, estuches, mochilas escolares, libros de texto, uniformes de vestir, ropa y calzado de educación física e incluso gafas o lentillas.