Irun

Las fiestas de Arbes arrancan este jueves y se prolongarán hasta el domingo

M. A. I.

IRUN.

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16

El barrio de Arbes inicia este jueves sus fiestas, última edición con la actual Comisión. El jueves por la tarde llegarán las primeras actividades con los lanzamientos de penalti (16.30) y el campeonato de tenis de mesa (18.00) que respectivamente proponen Real Unión y Lekaenea. A las 19.30 Pizzeria Peccato aportará la merienda, a las 21.00 habrá Txiki Dantz con DJ Mikeltxi y a las 23.00 la carrera de cañas que patrocina el Bar Vitoria.

El viernes arrancará a las 12.00 con batalla de pistolas y globos de agua y ya por la tarde habrá actuación de Bidasoako Erraldoia (18.00), Txaranga Los Pasai (20.00), concierto de Apaga y vámonos (21.30) y verbena Iruko (23.30).

El sábado llegará potente. A las 10.00 comenzará el concurso de dibuja en la AVV y a las 11.00 habrá campeonato popular de Rana y a las 12.00, de Toka, con muxikos enla plazoleta de Arbes y campeonato de futbolín a la misma hora, pintxopote de marmitako a las 12.30. Por la tarde, Campeonato relámpago de mus (16.00), Campeonato de Herri Kirolak por cuadrillas (18.00), Campeonato de Lanzamiento de Txapela (20.00), noche de monólogos (22.00) y DJ Hector (23.30).

El domingo, también intenso, empezará con Diana de Txistularis (9.30) seguida a las 10.00 de los concursos de balcones floridos y tortilla de patatas. A las 11.30 habrá misa por los difuntos el barrio en San Marcial y a las 12.00 deporte rural en la plazoleta. Habrá comida popular (de pago) y tras los postres, campeonato de Truck en el Bar Vitoria (17.00), Sevillanas con Caramelo y alma Gitana (18.00), actuación de Eztanda Erromeria (20.00) y luego de 'Los amigos del barrio' (22.00).

