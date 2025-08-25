Las fiestas de Arbes arrancan este jueves y se prolongarán hasta el domingo

M. A. I. IRUN. Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16 Comenta Compartir

El barrio de Arbes inicia este jueves sus fiestas, última edición con la actual Comisión. El jueves por la tarde llegarán las primeras actividades con los lanzamientos de penalti (16.30) y el campeonato de tenis de mesa (18.00) que respectivamente proponen Real Unión y Lekaenea. A las 19.30 Pizzeria Peccato aportará la merienda, a las 21.00 habrá Txiki Dantz con DJ Mikeltxi y a las 23.00 la carrera de cañas que patrocina el Bar Vitoria.

El viernes arrancará a las 12.00 con batalla de pistolas y globos de agua y ya por la tarde habrá actuación de Bidasoako Erraldoia (18.00), Txaranga Los Pasai (20.00), concierto de Apaga y vámonos (21.30) y verbena Iruko (23.30).

El sábado llegará potente. A las 10.00 comenzará el concurso de dibuja en la AVV y a las 11.00 habrá campeonato popular de Rana y a las 12.00, de Toka, con muxikos enla plazoleta de Arbes y campeonato de futbolín a la misma hora, pintxopote de marmitako a las 12.30. Por la tarde, Campeonato relámpago de mus (16.00), Campeonato de Herri Kirolak por cuadrillas (18.00), Campeonato de Lanzamiento de Txapela (20.00), noche de monólogos (22.00) y DJ Hector (23.30).

El domingo, también intenso, empezará con Diana de Txistularis (9.30) seguida a las 10.00 de los concursos de balcones floridos y tortilla de patatas. A las 11.30 habrá misa por los difuntos el barrio en San Marcial y a las 12.00 deporte rural en la plazoleta. Habrá comida popular (de pago) y tras los postres, campeonato de Truck en el Bar Vitoria (17.00), Sevillanas con Caramelo y alma Gitana (18.00), actuación de Eztanda Erromeria (20.00) y luego de 'Los amigos del barrio' (22.00).