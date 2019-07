Ficoba incorpora a su calendario una feria vegana en el mes de diciembre Experiencia previa. Las propuestas vegetarianas y veganas tienen cada vez más presencia entre la alimentación ecológica de Bioterra. / F. DE LA HERA Be Veggie combinará una parte expositiva y un amplio programa de actividades para ser el evento referente de un sector que va al alza IÑIGO MORONDO IRUN. Sábado, 27 julio 2019, 00:37

Los cambios en la manera de consumir están ocurriendo a una velocidad enorme en la sociedad occidental. Las alertas ecológicas en el planeta, ya sean climáticas, de agua, de contaminación o cualquiera de otras tantas, han despertado sucesivos movimientos que con mayor o menor éxito plantean modos alternativos de afrontar la condición de consumidores en esta sociedad contemporánea.

El veganismo es uno de esos planteamientos y va ganando adeptos a gran velocidad. En España, «casi 4 millones de personas se declaran veggies», afirman desde Ficoba citando el estudio 'The Green Revolution', elaborado por la consultora Latern, empresa española centrada en investigaciones relacionadas con la innovación y los nuevos mercados. Su análisis estima que «una de cada 8 mujeres afirma ser veggie» y recoge otros datos ilustrativos como que ya hay en el mercado 2.500 productos con el label certificado V-Label y que el consumo de carne roja ha caído un 30% en el último año.

El interés por el movimiento vegano sigue en crecimiento, aún más en otros países del entorno. Así, Ficoba, que prioriza siempre la búsqueda de ferias de nicho con potencial de crecimiento, ha informado del nacimiento de 'Be Veggie', una nueva feria propia que se incorpora ya al calendario ferial desde este mismo año ocupando las fechas entre el 6 y el 8 de diciembre.

Referencia transfronteriza

'Be veggie' encaja bien con los planteamientos del ferial irundarra, y no sólo por esa condición de dirigirse a un mercado que, aunque restringido, cuenta con un enorme margen de incremento. «Éste es un mundo que reúne a personas preocupadas por la sostenibilidad, la salud y la no explotación animal, conceptos 'verdes' muy presentes en el día a día de Ficoba, más allá incluso de su cita anual con la feria Bioterra, donde, además, la presencia vegetariana-vegana no ha dejado de aumentar en las últimas ediciones.

El festival vegano de Ficoba nace además con vitola transfronteriza porque quiere ser el evento de referencia del sector «del norte del Estado y del sur de Francia».

Durante los tres días de esta primera edición, Be Veggie ofrecerá la mayor muestra de productos de alimentación 100% vegetal y de productos y servicios para personas veganas (cosmética natural, moda, hábitat, hostelería y turismo, aplicaciones, servicios tecnológicos...)».

Además de la oferta expositiva, el evento contará con un programa de actividades paralelas de carácter divulgativo y lúdico con conferencias, charlas, showcooking y talleres de cocina con chefs y nutricionistas profesionales, conciertos, foodtrucks, restauración... Actividades organizadas para que Be Veggie se convierta en un punto de encuentro y en un festival de referencia en el sector para el intercambio de información, conocimiento y experiencias.