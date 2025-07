Ficoba cerró el primer semestre del año con 121.000 visitas a los actos del recinto El ferial ha anunciado las fechas de los eventos que acogerá hasta final de año, entre los que destacan citas como Be Veggie, Ficoauto o el 50 aniversario de Gureak

Joana Ochoteco irun. Miércoles, 30 de julio 2025, 20:57

Ficoba echó el cierre al primer semestre del año tras haber recibido a 121.000 personas que participaron en alguno de los actos de su programa. Desde el ferial destacan que estas cifras confirman su «papel clave como dinamizador económico, social y cultural del territorio». Entre enero y junio, Ficoba ha acogido un centenar de eventos que lo han convertido en «un punto de encuentro para sectores tan diversos como la ecología, la soldadura, la formación profesional o la náutica».

El evento que abrió el año, precisamente, regresa este agosto: el Burguer Fest que se celebró del 30 de enero al 9 de febrero atrajo acerca de 30.000 visitantes. La buena acogida de la propuesta allanó el camino a esta segunda edición que arranca mañana viernes, 1 de agosto, y que se prolongará hasta el día 17.

Agosto

1 al 17 Burguer Fest.

21 al 31 Viva el Circo.

Septiembre

Día 11 75 aniversario de Sifra y encuentro transfronterizo de empresas Aurrera.

26 al 28 Feria Outlet Gipuzkoa.

Octubre

2 al 4 Exámenes HABE.

Día 9 V edición de Gipuzkoa IndustrySec.

18 y 19 IX edición de la feria Los Muñecos de la Tarta.

Día 21 Ikasenpresa Kongresua.

Día 23 Feria de Empleo Transfronteriza.

25 y 26 Feria de antigüedades, coleccionismo y vintage.

Día 31 50 aniversario de Gureak.

Noviembre

5 al 7 Metrex Autumn Conference.

Día 6 Exámenes náuticos.

Día 7 XXI Jornada Arinduz.

Día 8 Pasaje del Terror de Santiagoko Deabruak.

14 al 16 XIII edición de Ficoauto, la feria del vehículo de ocasión.

Día 19 III Encuentro Nextcare.

20 y 21 Transis Lab.

Día 20 Bai Euskarari Foroa.

Diciembre

6 al 8 VI Festival Vegano Be Veggie.

Entre esos primeros eventos de 2025 el ferial destaca también la segunda edición de la Twing Raid, que reunió a centenares de vehículos con destino a Marruecos en esta cita solidaria. En el ámbito profesional cabe citar Unire, la feria de soldadura y tecnologías de unión que se celebró en marzo y que tiene una tasa de fidelización empresarial del 88%. Ababor, la feria náutica de Euskadi, reunió a finales de ese mes a 4.000 visitantes, un 20% de ellos procedentes de Francia.

En primavera Ficoba acogió las exposiciones internacionales felina y canina; los exámenes del HABE o Eusko Skills, las 'olimpiadas' de la Formación Profesional que transformaron el ferial en un escaparate del talento juvenil. En junio, la XXII edición de Bioterra, uno de los emblemas de Ficoba, congregó a 10.000 visitantes.

Segundo semestre

Ficoba tiene ya un importante número de eventos confirmados para el segundo semestre del año. Además de esa Burguer Fest que abrirá sus puertas mañana viernes, 1 de agosto, el ferial acogerá en otoño citas habituales como Los Muñecos de la Tarta, la cita dedicada a eventos nupciales; o Ficoauto, la feria del vehículo de ocasión que organiza El Diario Vasco y que alcanza este año su XIII edición.

El circo se instalará en Ficoba del 21 al 31 de agosto; a finales de septiembre se celebrará la Feria Outlet Gipuzkoa y, un mes después, la Feria de Antigüedades y Coleccionismo. Desde el ferial destacan también el acto conmemorativo del 50 aniversario de Gureak, el 31 de octubre, «que reunirá a cerca de 4.000 personas, todo un reto organizativo». No faltarán citas profesionales como el 5º Gipuzkoa IndustrySec, organizado por Ziur-Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa; la Feria de Empleo Transfronteriza, Nextcare o Transis Lab, un evento de innovación social en longevidad en zonas rurales.

Be Veggie para cerrar el año

La agenda de este 2025 concluirá con otro de los eventos propios de Ficoba, el festival vegano Be Veggie: la séptima edición ya ha confirmado sus fechas, del 6 al 8 de diciembre, y adelanta que regresará «con más fuerza y compromiso por el estilo de vida vegano». La cita «se ha consolidado como punto de encuentro para personas veganas, vegetarianas, flexitarianas y todas aquellas interesadas en una vida más ética, respetuosa y consciente».

La directora de Be Veggie, Maialen Gaztañaga, explica que «nuestro compromiso es claro: fomentar el cambio desde la raíz. Be Veggie no es un escaparate, es una plataforma de resistencia frente a la explotación y un lugar donde imaginar colectivamente un futuro distinto».