El Ficab sigue rompiendo fronteras a las puertas de sus bodas de plata El XXXV festival de cine arqueológico traerá películas de procedencias como China, Rusia o Arabia Saudí, y tendrá a Jesús Cimarro como presidente del jurado

Joana Ochoteco IRUN. Sábado, 25 de octubre 2025, 21:24

Veinticinco años después, Irun asume como un hecho habitual que cada noviembre la ciudad se convierta en la capital del cine arqueológico y que las mejores películas del sector se proyecten en pantalla grande. «Lo sentimos como algo normal, pero no lo es», en el mejor sentido de la expresión. En el avance de los contenidos de la edición 2025 de la cita, la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, quiso poner en valor la excepcionalidad que supone contar con un festival de estas características, que continúa creciendo y «rompiendo fronteras».

Aizpea Goenaga, directora del Museo Oiasso, recordó que el Ficab es «único» en el Estado. En estas bodas de plata regresa a su sede habitual, el auditorio del Centro Cultural Amaia, del 10 al 15 de noviembre y con veinticuatro películas seleccionadas cuyos títulos se desvelarán en unos días. Nuria Alzaga adelantó que entre ellas hay propuestas de procedencias como China, Rusia o Arabia Saudí: «el Ficab no sólo se consolida, sino que cada vez tiene más fuerza». Un 25 dorado preside el cartel anunciador de esta edición, que vuelve a firmar Juantxo Tolosa: «ha sido el autor en todos los años, salvo en una ocasión», recordó la delegada.

películas componen la programación del Ficab, divididas entre la Sección Oficial y la Educativa No faltará el ciclo 'Píldoras de historia' de la mano de Xabier Peñalver. La selección se ha realizado entre alrededor de medio centenar de cintas recibidas.

Encuentro del Ficab itinerante

En la gala de clausura que cerrará el Ficab el 15 de noviembre se otorgarán el Gran Premio del festival, el Premio Especial del Público, el Premio EITB a la perspectiva de género, el Premio de la Sección Educativa y el Premio Arkeolan a la divulgación científica. Jesús Cimarro presidirá el jurado que escogerá a las ganadoras entre esas 24 películas: es presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid y del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, además de, recordó Aizpea Goenaga, un buen amigo del Museo Oiasso que suele visitar Irun en los Dies Oiassonis.

Le acompañarán en el jurado Ana Belén Marín-Arroyo, catedrática de Prehistoria en la Universidad de Cantabria «y experta en las causas de la desaparición de los neandertales»; Juan Manuel García-Ruiz, profesor de Ikerbasque en el Donostia International Physics Center y «un científico de altísimo nivel»; Giulia Pruneti, co-directora del Archeofilm Festival de Florencia, «una cita puntera a nivel internacional» y, por supuesto, Mertxe Urteaga, doctora en arqueología y quien creó el Ficab hace un cuarto de siglo. Juntos, conforman «un jurado de oro», resumió Goenaga.

No serán los únicos invitados a las bodas de plata del festival: el Ficab «no es algo que ocurre sólo durante una semana en Irun», sino que, a lo largo de todo el año, visita otros museos para llevar hasta allí sus propuestas audiovisuales. Esta XXV edición «es la ocasión para que representantes de todos esos museos nos juntemos y trabajemos estrategias de futuro». Así, en unas semanas visitarán Irun Isabel Izquierdo, directora del Museo Arqueológico Nacional; Trinidad Nogales, directora del Museo Arqueológico de Mérida; personal del Instituto de Historia Antigua de Cataluña; Paloma García, directora del Museo Arqueológico de Gijón; Etor Teileria, del Arkeologi Museoa de Bilbao y Jaione Agirre, del Museo Bibat de Araba. El encuentro de todos estos profesionales en Irun será «algo que nunca había ocurrido». Se reunirán para trabajar en esas estrategias de futuro, «mirando especialmente a los jóvenes».