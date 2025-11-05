El Ficab levanta el telón de sus bodas de plata

El Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (Ficab) tiene todo listo para levantar el telón de sus bodas de plata el próximo lunes, 10 ... de noviembre. El certamen impulsado desde el Museo Oiasso con el apoyo del Ayuntamiento de Irun alcanza su XXV edición demostrando que la apuesta lanzada hace un cuarto de siglo fue un acierto. El Ficab es el referente estatal en cine arqueológico e Irun es, cada año, la pantalla en la que se proyectan las mejores producciones del sector.

Este año serán veinticuatro películas que revelarán a los espectadores los misterios de la ciudad olvidada de la Dinastía Ming, en China, o de la cueva francesa de Tautavel que fue habitada por humanos ancestrales anteriores al Homo Sapiens y a los neandertales. Los últimos hallazgos en la excavación arqueológica de Luxor (Egipto) y en el yacimiento de Coll de Morelles (Cataluña); o los descubrimientos que aportan luz sobre el conocido como Batallón Sagrado de Tebas, un ejército formado por 150 parejas de amantes varones, son otros de los temas de las películas que conforman la Sección Oficial. «Peliculones», ha resumido Aizpea Goenaga, directora del Ficab y del Museo Oiasso, en la presentación de los contenidos del festival que ha tenido lugar este miércoles.

A ese acto han acudido representantes de varias de las entidades que colaboran en el Ficab, con la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, a la cabeza: el festival «habla desde Irun al mundo, y eso lo logramos con películas que cada año son de mayor calidad», y también «gracias a los de casas», a esa extensa red de colaboradores y, sobre todo, al Museo Oiasso. «Desde el Ayuntamiento tenemos que seguir trabajando para estrechar lazos que permitan ese trabajo conjunto». Nuria Alzaga ha recordado que en 2024 el Ficab «batió su récord de espectadores» y ha animado a acudir la semana que viene al auditorio del Amaia para «compartir, descubrir y conocer».

Las proyecciones tendrán lugar allí desde el día 10, con la gala de apertura, hasta el 5, cuando tendrán lugar la clausura y entrega de premios del festival. El programa se divide en tres apartados principales: la Sección Oficial, con proyecciones de lunes a viernes a las 19.00; el ciclo 'Píldoras de historia', conducido por el arqueólogo Xabier Peñalver, también de lunes a viernes pero a las 17.00; y las matinales de la Sección Educativa, de martes a viernes a las 11.00. La jornada del sábado dedicará su mañana a la memoría histórica, con la proyección de 'Skammata' a las 11.00, y celebrará la gala de clausura a las 18.30. En este cierre colaborarán Bizinema, el colectivo cinéfilo que, además de encargarse de la decoración del Amaia durante el festival amenizará la proyección de 'La legión del águila', justo después de la entrega de premios. Participarán también los integrantes de la asociación de recreación histórica Legio V. Además, el Ficab volverá a trasladarse a al Aquarium donostiarra el miércoles día 12 para ofrecer allí una jornada dedicada a la arqueología submarina.

El Ficab itinerante

Aizpea Goenaga ha explicado en euskera que, en este XXV aniversario, la organización ha preparado «un encuentro muy especial» que reunirá en Irun a representantes de las instituciones que a lo largo del año acogen proyecciones del festival, prolongando el evento en lo que se conoce como el 'Ficab itinerante'. Han confirmado su presencia en Irun Isabel Izquierdo, directora del Museo Arqueológico Nacional; Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida; Paloma García, directora de los Museos Arqueológicos de Gijón; Etor Telleria, director de Arkeologia Museoa de Bizkaia; Jaione Aguirre, responsable del Museo de Arqueología de Araba, y Josep Maria Palet, director del Instituto Catalá d'Arqueologia Clàssica ICAC, así como Marta Flórez, como responsable de transferencia de conocimiento de este centro ubicado en Barcelona. El jueves que viene serán recibidos por la alcaldesa, Cristina Laborda, en el Ayuntamiento.