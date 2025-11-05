Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la XXV edición del Ficab, en las termas del Museo Oiasso. OCHOTECO
Irun

El Ficab levanta el telón de sus bodas de plata

La XXV edición del festival arqueológico arranca el próximo lunes en el Amaia

Joana Ochoteco

Irun

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:11

Comenta

El Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (Ficab) tiene todo listo para levantar el telón de sus bodas de plata el próximo lunes, 10 ... de noviembre. El certamen impulsado desde el Museo Oiasso con el apoyo del Ayuntamiento de Irun alcanza su XXV edición demostrando que la apuesta lanzada hace un cuarto de siglo fue un acierto. El Ficab es el referente estatal en cine arqueológico e Irun es, cada año, la pantalla en la que se proyectan las mejores producciones del sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  6. 6

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  7. 7 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  10. 10 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ficab levanta el telón de sus bodas de plata

El Ficab levanta el telón de sus bodas de plata