El Ficab empieza a desvelar los contenidos de sus bodas de plata

Veinticinco años después, Irun asume como un hecho habitual que cada noviembre la ciudad se convierta en la capital del cine arqueológico y que las ... mejores películas del sector se proyecten en pantalla grande. «Lo sentimos como algo normal, pero no lo es», en el mejor sentido de la expresión. Y este 2025, menos que nunca: el Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (Ficab) cumple sus bodas de plata y calienta motores para la edición que se celebrará del 10 al 15 de noviembre. Este viernes la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, y la directora del Museo Oiasso, Aizpea Goenaga, han desvelado el cartel del 25 aniversario y han adelantado parte de las novedades.

La primera es que el Ficab regresa al Centro Cultural Amaia después de que el año pasado, debido a las obras que se estaban desarrollando en este espacio, celebrase sus proyecciones en Ocine Mendibil. El Amaia recupera su papel como sede del festival, y lo hace trasladando todas las sesiones, incluyendo las del ciclo 'Píldoras de historia', al auditorio principal. Allí se proyectarán también las veinticuatro películas que componen la Sección Oficial y la Educativa, cuyos títulos se presentarán la semana que viene. La selección incluye producciones de países como Rusia, China o Arabia Saudí, como muestra de que el Ficab sigue traspasando fronteras.

El jurado estará presidido por Jesús Cimarro, presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid y del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, además de, como ha recordado Aizpea Goenaga, buen amigo del Museo Oiasso que visitó Irun en la pasada edición de los Dies Oiassonis. Compartirá la deliberación para elegir las mejores cintas con Ana Belén Marín-Arroyo, catedrática de Prehistoria en la Universidad de Cantabria; Juan Manuel García-Ruiz, profesor de Ikerbasque en el Donostia International Physics Center; Giulia Pruneti, co-directora de Archeofilm Festival de Florencia y, por supuesto, Mertxe Urteaga, doctora en arqueología y quien creó el Ficab hace un cuarto de siglo.

El cartel anunciador del Ficab 2025 lo firma el irundarra Juantxo Tolosa, autor de veinticuatro de los veinticinco carteles del festival. Sarcófagos, antigüedades y enclaves arqueológicos ilustran esta edición que «no será una cualquiera. Si bien es cierto todas son especiales, estas bodas de plata nos hacen valorar el desarrollo que este festival ha tenido a lo largo de los años, viendo con perspectiva cómo se ha consolidado en la comarca y en el territorio como la referencia que es a día de hoy», ha subrayado Nuria Alzaga.