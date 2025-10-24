Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanjo Jiménez, Nuria Alzaga y Aizpea Goenaga, junto al cartel de la XXV edición. OCHOTECO

Irun

El Ficab empieza a desvelar los contenidos de sus bodas de plata

El festival de cine arqueológico, que se celebrará en el Amaia del 10 al 15 de noviembre, ha presentado su cartel y los nombres del jurado de esta XXV edición

Joana Ochoteco

Irun

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:36

Comenta

Veinticinco años después, Irun asume como un hecho habitual que cada noviembre la ciudad se convierta en la capital del cine arqueológico y que las ... mejores películas del sector se proyecten en pantalla grande. «Lo sentimos como algo normal, pero no lo es», en el mejor sentido de la expresión. Y este 2025, menos que nunca: el Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (Ficab) cumple sus bodas de plata y calienta motores para la edición que se celebrará del 10 al 15 de noviembre. Este viernes la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, y la directora del Museo Oiasso, Aizpea Goenaga, han desvelado el cartel del 25 aniversario y han adelantado parte de las novedades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  5. 5 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  6. 6

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  7. 7

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  8. 8 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  9. 9 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  10. 10 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ficab empieza a desvelar los contenidos de sus bodas de plata

El Ficab empieza a desvelar los contenidos de sus bodas de plata