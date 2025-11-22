Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mertxe Urteaga, fundadora del Ficab, junto a varios de los premiados en la gala de clausura. Lusa
Irun

El Ficab consolida su tendencia al alza con 2.000 espectadores en sus bodas de plata

1.430 personas asistieron a las proyecciones presenciales y el plazo para ver las películas online se amplió, sumando más de medio millar de visionados

Joana Ochoteco

Irun

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

El Ficab (Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa) clausura su XXV edición con el buen sabor de boca de unas bodas de plata que ... han brillado en lo cualitativo y, también, en lo cuantitativo. El festival ha contabilizado 1.975 espectadores, una cifra provisional a la que habrá que sumar algunas decenas más porque la permanencia de las películas en la plataforma de visionado online Festhome se ha prolongado durante toda esta semana. Esta circunstancia redondeará la cifra definitiva por encima de los 2.000 espectadores, igualando o incluso superando los datos récord de 2024, cuando la cifra se situó en 2.050 personas.

