El Ficab alza el telón de sus bodas de plata El festival referente estatal del cine arqueológico da inicio mañana a su XXV edición, con proyecciones diarias y gratuitas en el Amaia

Joana Ochoteco irun. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20

El Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (Ficab) tiene todo listo para levantar mañana el telón de sus bodas de plata. El certamen alcanza su XXV edición demostrando que la apuesta lanzada hace un cuarto de siglo fue un acierto. El Ficab es el referente estatal en cine arqueológico y cada noviembre Irun se convierte en la pantalla en la que se proyectan las mejores producciones del sector.

Este año serán 24 películas que revelarán a los espectadores los misterios de la ciudad olvidada de la Dinastía Ming, en China, o de la cueva francesa de Tautavel que fue habitada por humanos ancestrales anteriores al Homo Sapiens y a los neandertales. Los últimos hallazgos en la excavación arqueológica de Luxor (Egipto) y en el yacimiento de Coll de Morelles (Cataluña); o los descubrimientos que aportan luz sobre el conocido como Batallón Sagrado de Tebas, un ejército formado por 150 parejas de amantes varones, son otros de los temas de las películas que conforman la Sección Oficial.

Lunes, 10

17.00. Píldoras de historia 'Cuevas de Chauvet, siguiendo los pasos de los artistas prehistóricos'.

19.00. Gala de apertura. Sección oficial 'La ciudad olvidada de la dinastía Ming'.

Martes, 11

11.00. Sección educativa 'Arditurri / Merida' y 'Oiassoko Ekonomia', del programa Ark-Mo. 'La casa del fauno en Pompeya', 'Aigües Baixes: un fortín íbero arrasado' y 'Abiseo, el bosque cultural de los chachapoya'.

17.00. Píldoras de historia 'El misterio de las cometas del desierto'.

19.00. Sección oficial 'Tautavel: vivir en Europa antes de neandertal' y 'Campo della fiera y el pozo del tiempo'.

Miércoles, 12

11.00. Sección educativa 'Zubiak: Bidasoaren ateak', de Ark-Mo. 'La casa del fauno en Pomoeya', 'Anatomía de un horno' y 'Los metawes que volaron a la ciudad'.

17.00. Píldoras de historia 'El misterio Balchiria'.

19.00. Sección oficial 'El Ramesseum 2023: un templo y sus necrópolis'.

Jueves, 13

11.00. Sección educativa 'Ithurralde/Etnologo gazte', 'Mandoxineko bordatik mugaz gaindi; Comète sarea', y Baionako gaztelua/Baionako katedrala', de Ark-Mo. 'La casa del fauno en Pompeya', 'Arqueólogas en Gipuzkoa' y 'El tesoro de garrazar'.

17.00. Píldoras de historia 'Tarteso, un reflejo en el Guadiana'.

18.00. Maratón Ficab en el Aquarium 'Vitrum: la revolución del vidrio en Roma' y 'Naufragios, buzos y hombres rana'

19.00. Sección oficial 'Montañas con memoria' y 'Ejército de amantes'.

Viernes, 14

11.00. Sección educativa 'Cloisters, la odisea de los claustros'.

17.00. Píldoras de historia 'La casa del fauno en Pompeya' y 'Diario de excavación'.

19.00. Sección oficial 'Aigües Baixes: un fortín íbero arrasado', 'Off the archeological record', 'Abiseo, el bosque cultural de los chachapoya' y 'La tumba de la reina roja de Palenque'.

Sábado, 15

11.00. Memoria histórica 'Skammata'.

18 30. Gala de clausura. Entrega de premios y proyección de 'La legión del águila'.

«Peliculones», resume Aizpea Goenaga, directora del Ficab y del Museo Oiasso. Ante estas bodas de plata, Goenaga destaca la labor de quienes le precedieron a los mandos del festival: Mertxe Urteaga, quien creó e impulsó esta cita; y Mª José Noain, que lo dirigió en 2017 y 2018. No parece arriesgado aventurar que el Ficab puede ser el único festival con 25 años de trayectoria que siempre ha sido dirigido por mujeres.

Desde Irun al mundo

La delegada de Cultura, Nuria Alzaga, subraya que el festival «habla desde Irun al mundo, y eso lo logramos con películas que cada año son de mayor calidad», y también «gracias a los de casa», a esa extensa red de colaboradores y, sobre todo, al Museo Oiasso. «Desde el Ayuntamiento tenemos que seguir trabajando para estrechar lazos que permitan ese trabajo conjunto». Nuria Alzaga recuerda que en 2024 el Ficab «batió su récord de espectadores» y anima a acudir al auditorio del Amaia para «compartir, descubrir y conocer».

La pantalla del centro cultural se convierte en una ventana a la divulgación y el entretenimiento desde mañana hasta el sábado que viene, cuando tendrán lugar la clausura y entrega de premios del festival. El programa se divide en tres apartados principales: la Sección Oficial, con proyecciones de lunes a viernes a las 19.00; el ciclo 'Píldoras de historia', conducido por el arqueólogo Xabier Peñalver, también de lunes a viernes pero a las 17.00; y las matinales de la Sección Educativa, de martes a viernes a las 11.00. La jornada del sábado dedicará su mañana a la memoria histórica, y celebrará la gala de clausura a las 18.30.

En este cierre colaborarán Bizinema, el colectivo cinéfilo que, además de encargarse de la decoración del Amaia durante el festival amenizará la proyección de 'La legión del águila', justo después de la entrega de premios. Iñigo Martínez explica que este año, «ya que es el 25 aniversario y estamos en Oiasso, decidimos que todo girase en torno a Roma. Para la decoración hemos conseguido material de las que seguramente son las cuatro películas más icónicas sobre romanos: 'Ben-Hur', 'Espartaco', el 'Julio César' de Marlon Brando y 'Quo Vadis'». Sobre 'La legión del águila' que cerrará el Ficab adelanta que «es una película británica, muy divertida, con aventuras y batallas. El público lo pasará muy bien». En esta gala de clausura participarán también los integrantes de la asociación de recreación histórica Legio V: «es un honor que hayan contado con nosotros», asegura Marimar Fernández, presidenta de la entidad.

El Ficab itinerante

Aizpea Goenaga añade que, en este XXV aniversario, la organización ha preparado «un encuentro muy especial» que reunirá en Irun a representantes de las instituciones que a lo largo del año acogen proyecciones del festival, prolongando el evento en lo que se conoce como el 'Ficab itinerante'. Han confirmado su presencia en Irun directores de centros como el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Arkeologi Museoa de Bizkaia, Bibat de Araba, Museo Arqueológico de Gijón y el Instituto Catalá d'Arqueologia Clàssica, así como Isabel Izquierdo, directora del Museo Arqueológico Nacional.