El Ficab abre su programa para ver la historia desde varias perspectivas A sesiones específicas como la subacuática en el Aquarium se le suman otras temáticas sobre arquitectura o arqueología reivindicativa

El Ficab regresa a su casa del Centro Cultural Amaia tras una edición en el exilio por obras.

El Ficab ultima preparativos para arrancar, en apenas una semana, el lunes 10 de noviembre, una nueva edición que hace ya la número 25. Un cuarto de siglo acercando a la ciudad, al territorio en realidad, una propuesta cinematográfica diferente que ha abierto cientos de ventanas a yacimientos, historias y lugares distribuidos por toda la geografía planetaria y buena parte de la línea temporal, desde las eras de los dinosaurios hasta la época contemporánea.

Con la ambición que ha caracterizado durante dos décadas y media a esta singular iniciativa, el Ficab ha preparado su edición de bodas de plata. Una de las noticias es que tras la migración forzosa a Ocine de hace un año (saldada con notable éxito) por las obras en el auditorio del Amaia, el Festival regresa a su casa. Lo hace con un programa con 24 documentales elegidos entre el medio centenar de candidaturas recibidas.

Lunes, 10 de noviembre. Sección Oficial - Píldoras De Historia 17.00, Cueva De Chauvet: 'Siguiendo los pasos de los artistas prehistóricos' Sección Oficial:▪ 19.00, Gala de apertura. Luego, 'La ciudad olvidada de la dinastía Ming'.

Martes, 11 de noviembre. Sección Educativa 11.00, 'La Casa del Fauno', 'La arqueología olvidada' y 'Abiseo. El bosque cultural de los Chachapoya'. Sección Oficial - Píldoras De Historia: 17.00, 'El misterio de las cometas del desierto'. Sección Oficial: 19.00, 'Tautavel. Vivir en Europa antes de Neandertal' y 'El Campo della Fiera y el pozo del tiempo'.

Miércoles, 12 de noviembre. Sección Educativa 11.00, 'La Casa del Fauno', 'Anatomía de un horno' y 'Los metawes que volaron a la ciudad'. Sección Oficial - Píldoras De Historia: 17.00, 'El misterio Balchiria'. Sección Oficial: 19.00, 'El Ramesseum 2023: un templo y sus necrópolis. XXXIV campaña arqueológica'.

Jueves, 13 de noviembre. Sección Educativa 11.00, 'Arqueólogas en Gipuzkoa', 'Anatomía de un horno' y 'El tesoro de Guarrazar'. Sección Oficial - Píldoras De Historia: 17.00, 'Tartessos, un reflejo en el Guadiana'. Sección Oficial - Arqueología Subacuática (en el Aquarium de San Sebastián): 18.00, 'Vitrum. La revolución del vidrio en Roma' y 'Naufragis, buxos i homes «rana»' Sección Oficial: 19.00, 'Montañas con memoria' y 'Ejército de amantes'.

Viernes, 14 de noviembre. Sección Oficial - Arquitectura 11.00, 'Cloisters. L'odysée des cloîtres'. Sección Oficial - Píldoras De Historia: 17.00, 'La Casa del Fauno' y 'Diario de excavación'. Sección Oficial - Arqueología Reivindicativa: 19.00, 'La arqueología olvidada' y 'Off the archeological record'. Sección Oficial - Arqueología Precolombina: 20.30, 'Abiseo. El bosque cultural de los Chachapoya' y 'La tumba de la reina roja de Palenque'.

Sábado, 15 de noviembre. 'Piotr Kozlov. Un viaje al corazón de Asia' (disponible sólo online mediante la plataforma Festhome). Sección Oficial - Memoria Histórica ▪ 11.00, 'Skammata'. Sección Oficial: 18.00, Gala de Clausura y entrega de premios. Proyección de la película 'La Legión del Águila'

Las producciones se han organizado, básicamente, en tres tramos horarios. Por las mañanas, martes, miércoles y jueves, la Sección Educativa abrirá las puertas del auditorio del Amaia a los escolares de la ciudad, pero también a quien, libremente, quiera acudir a ver las proyecciones a partir de las 11.00.

El viernes, con ese horario, no habrá sección educativa sino una subsección dentro de la oficial a la que el Ficab le ha puesto de apellido 'Arquitectura'. Ésta sesión, como el resto de las oficiales, requiere retirar la invitación (previamente en irun.org/entradas o en la oficina de turismo de Luis Mariano o en el momento en la taquilla del Amaia). Las entradas no estarán numeradas, salvo para las galas de apertura (el lunes) y clausura (el sábado).

Conexión con el Aquarium

Las tardes de lunes a viernes tendrán doble cita. Las 19.00 horas sigue siendo la hora de referencia para la principal sesión de proyecciones de cada jornada. Previamente, cada día, arrancarán a las 17.00 horas las 'Píldoras de Historia' en esos encuentros que dirige el catedrático Xabier Peñalver y que incluye proyecciones específicas.

A esa dinámica que será norma todos los días hay que marcarle dos excepciones en forma de añadidos. Una el jueves, porque a las 18.00 tendrán lugar en el Aquarium de San Sebastián las emisiones de la subsección de Arqueología Subacuática. Otra el viernes porque tras la sesión de las 19.00 (subtitulada ese día como de 'Arqueología Reivindicativa), llegará a las 20.30 una específica de Arqueología Precolombina.

En cuanto a la gala que cerrará el festival el sábado con la entrega de premios, incluirá, en colaboración con Bizinema, la proyección de la película 'La Legión del Águila'.