El Festival Vinilo y Cómic abre sus puertas mañana en el Café Irún El salón reunirá más de 20.000 discos y podrá visitarse en horario de 16.00 a 20.30 horas MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Domingo, 18 noviembre 2018, 00:41

La sala Txingudi del Café Irún acoge desde mañana lunes hasta el jueves, día 22, el Festival Vinilo y Cómic, organizado por el Centro Musical Irunés, en colaboración con los establecimientos donostiarras This is Rock y GP Records. El horario de apertura de este salón será de 16.00 a 20.30. «Es la tercera edición de este festival, dirigido a coleccionistas y aficionados al disco de vinilo, que ahora se está fabricando otra vez», señalaba Josema Martínez, del Centro Musical Irunés. «Como novedad, vamos a llevar este año cómics que van desde Walt Disney hasta nuestros días». Los aficionados también podrán ver «gran cantidad de comics de la casa Marvel, que es un clásico» y que recordarán al recientemente fallecido Stan Lee.

En cuanto a los vinilos, los coleccionistas y aficionados que se acerquen al Café Irún encontrarán «unos 20.000 discos, desde los años 50 hasta nuestros días», añade Josema Martínez. «Lo último que hemos adquirido es una colección muy buena de música progresiva de grupos alemanes e ingleses y hay piezas verdaderamente apetecibles. Son discos que no se suelen ver en los mercados, ni en las tiendas. Por eso, animo a los aficionados a este tipo de música a que se den una vuelta por el Café Irún». Tampoco faltarán los clásicos habituales en este tipo de salones, como Police, Dire Straits o Led Zeppelin, entre otros muchos.

Precios asequibles

En cuanto a los precios de los vinilos, habrá variedad, ya que «tenemos desde discos de 3 euros hasta ejemplares únicos de precios elevados, aunque éstos serán los menos. La mayoría de los discos tienen precios asequibles», añade Josema Martínez.

El festival de vinilos no se limitará a la venta y exposición de discos, sino que está abierto a cualquier transacción. «Si hay aficionados a la música que están interesados en deshacerse de sus discos, porque ya no los escuchan o porque no tienen equipo, pueden traerlos, para que se los valoremos, para venderlos o para cambiarlos por otros de otro tipo de música. Como de costumbre, pedimos a la gente que tiene vinilos y quiere deshacerse de ellos que no los tire, porque siempre hay gente que los valora y los puede comprar», comenta el organizador del festival.