El festival UdaTxao! cambia de ubicación y se traslada a la plaza Urdanibia

Debido a la previsión metereológica para este sábado, el festival UdaTxao! cambia de ubicación y se traslada del parque Sargia al entorno de la ... plaza Urdanibia. Organizado por el área de Juventud del Ayuntamiento, Gazteartean, el programa del evento incluye actividades a partir de las 18.00, todas ellas gratuitas.

Desde esa hora, en el entorno del Antiguo Hospital Amets San Millán ofrecerá un DJ Set compuesto por una fusión de reggae, funky, disco y ritmos bailables americanos. A las 18.00 y a las 19.15 la irundarra Nora Loidi, creadora de Ixkin Berdeak, ofrecerá un taller de cúpulas: consistirá en crear un pequeño ecosistema utilizando materiales naturales.

Marina Zayas también ofrecerá una doble sesión, en este caso de un taller de velas en el que se combinará el conocimiento práctico y teórico sobre el uso de la cera, y en el que los participantes podrán elaborar sus propias velas personalizadas. El taller se impartirá a las 18.00 y a las 19.15.

Liveart es el título de la actividad que dirigirá, a partir de las 18.00, Ainhoa Gordo: especializada en caligrafía y diseño, realizará acuarelas al momento, con formas de carbones en las que se reflejarán las características más significativas y la ropa del festival.

UdaTxao! tiene como evento central el concierto que ofrecerán Morochos a las 20.30 en la plaza Urdanibia: este dúo madrileño formado por los hermanos gemelos Juan e Ignacio García Castelló inició su andadura musical en 2020, con un estilo que fusiona flamenco y pop e incluye influencias caribeñas y mediterráneas.