El Festival de Brass Bands premia a 'El puntillo canalla' y promete volver El evento organizado por la asociación de hostelería Denok Bat sufrió por la lluvia de la noche del sábado y la incertidumbre del domingo pero salvó la edición con buena nota

Los músicos de las diferentes bandas participantes en la foto de familia con la que se cerró el festival.

Iñigo Morondo IRUN. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

El Festival de Brass Bands que la asociación de hostería Denok Bat organizó para el pasado fin de semana ha dejado muy buen sabor de boca. Tanto desde la organización como desde las propias bandas la valoración del evento ha sido magnífica. En cuanto al público irundarra, la mejor prueba de que el formato tiene interés es que «la del sábado, con el mal tiempo que hizo, era una tarde noche para haber visto calles vacías y lo que hubo fue calles llenas en esa zona centro en la que se movían las bandas».

El mal tiempo al que se referían desde Denok Bat obligó a que los grupos se fueran refugiendo «bajo los toldos de los bares, moviéndose de uno a otro cuando escampaba por un momento».

Primer Premio 'El Puntillo Canalla', de El Espinar de Segovia.

Segundo Premio 'La Asamblea de Majaras', de Toledo.

Tercer Premio 'Ni pa ti ni pa mí', de Sagunto, Valencia

El sábado por la mañana sí que respetó más el cielo, pero esa propuesta era de otro perfil, más de animación de ciudad que de buscar grandes masas de gente. Las cinco bandas participantes se movieron por barrios diferentes, llevando su música a lugares donde raramente llegan los eventos de fin de semana. Eso supuso actuar por momentos para pocas personas, pero también encontrarse públicos muy agradecidos.

El domingo por la mañana fue otro momento clave del festival, con la actuación de las cinco agrupaciones en la plaza del Ensanche, a pie de calle y rodeadas por el público de una manera muy natural.

Cierto que tampoco se puede decir que acompañara, porque el cielo estuvo amenazante e incluso llegó a descargar algo de agua. No suficiente para amedrentar a los músicos ni al público que se acercó a ver el espectáculo.

A razón de 20 minutos de actuación cada una, las cinco bandas se lo hicieron pasar en grande a los asistentes. 'El Puntillo Canalla' hizo al público muy partícipe de su show, no con cosas tan básicas como acompañar con palmas sino haciéndole cantar varias veces la estrofa 'Soy Gonzalo Jacinto, el candidato ideal. Canto, bailo y animo en esta banda genial'. Participaron con ganas los espectadores, ayudando así, seguro, a que los segovianos se llevaran a la postre el primer premio de la parte competitiva de este festival.

La organización ha iniciado ya contactos con agrupaciones locales que han realizado eventos similares con el objetivo de aunar esfuerzos y construir una cita de referencia que se consolide en el calendario local.