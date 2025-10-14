Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Galarza, Alzaga, Mitxelena, Busto y Gallardo frente al quiosco que albergará la clausura del festival. PRIETO

El Festival de Brass Band vuelve una década después

La cita, organizada por Denok Bat y Bidashop, se celebrará del 24 al 26 de octubre con la presencia de cinco bandas

E. Prieto

Martes, 14 de octubre 2025, 17:12

Comenta

Ha pasado más de una década del Festival de Brass Band que se celebró en la ciudad los días 13 y 14 de junio de ... 2015. La intención era repetir experiencia anualmente, tal y como reconocieron entonces desde Bidashop en la puesta de largo de aquella cita, pero no ha sido hasta 2025 cuando hosteleros y comerciantes se han animado a recuperar el evento. «Llevábamos un tiempo pensando en retomarlo porque fue un acierto y lo disfrutamos todos muchísimo», explica Eneko Mitxelena, presidente de la asociación Denok Bat.

