El Festival de Brass Band vuelve una década después

Ha pasado más de una década del Festival de Brass Band que se celebró en la ciudad los días 13 y 14 de junio de ... 2015. La intención era repetir experiencia anualmente, tal y como reconocieron entonces desde Bidashop en la puesta de largo de aquella cita, pero no ha sido hasta 2025 cuando hosteleros y comerciantes se han animado a recuperar el evento. «Llevábamos un tiempo pensando en retomarlo porque fue un acierto y lo disfrutamos todos muchísimo», explica Eneko Mitxelena, presidente de la asociación Denok Bat.

La presentación del 'Irun International Brass Band Festival' que se ha celebrado hoy en la plaza del Ensanche ha contado con la asistencia de la delegada de Impulso de Ciudad y Promoción Económica, Nuria Alzaga, que ha puesto en valor «el esfuerzo y el trabajo» de los organizadores para sacar adelante la iniciativa. «Abren las puertas de sus negocios todos los días y todavía son capaces de trabajar en una apuesta de este tipo. Es para darles la enhorabuena», destaca.

Para aquellos que no estén familiarizados con las brass bands, los impulsores del festival explicaron que «a nivel de calidad musical es brutal, un espectáculo que vale la pena. Musicalmente es más completa que una txaranga porque abarca más estilos, instrumentos e integrantes». Las formaciones participantes aportarán estilos que van desde el funk al jazz pasando por la música popular reinterpretada con instrumentos de viento y percusión.

Tres días de música

El evento se celebrará del 24 al 26 de octubre con la presencia de cinco bandas: 'Ni para ti ni para mí' y 'Melomanía', procedentes de Valencia, 'Babosa' de Portugal, 'La Asamblea de Majaras' de Toledo y 'El Puntillo Canalla' de Segovia. Cada una de ellas interpretará dos temas en el acto inaugural previsto para el viernes 24 (21.30) en el Café Irun, que contempla una jam session abierta al público.

El sábado 25 será el día grande, con rutas de mañana y tarde (de 12.00 a 14.30 horas y de 19.00 a 21.30 horas) por diferentes barrios, desde el centro y San Miguel hasta Behobia, Anzaran, Pío XII, Santiago, Dunboa o Juan Vollmer, entre otros. Ya el domingo, a partir de las 12.00 horas, la plaza del Ensanche acogerá la actuación final de cada banda frente al jurado y una clausura del festival. «Es un regalo de la hostelería a la ciudadanía», resumieron los organizadores.