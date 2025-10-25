El Festival de Brass Band celebra su clausura en la plaza del Ensanche

M. A. I. IRUN. Sábado, 25 de octubre 2025, 21:24 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Brass Band que desde el viernes por la noche le pone la banda sonora festiva a la ciudad llega hoy, domingo, a su fin. Las cinco bandas que participan en la cita, organizada por la Asociación de Hostelería Denok Bat con la colaboración del Ayuntamiento, se reunirán hoy a mediodía en la plaza del Ensanche en la que será la gala de clausura del festival. Allí, se medirán ante un jurado especializado que premiará a la mejor de ellas, valorando «la calidad musical, la puesta en escena y la conexión con el público», explican los organizadores.

En el festival participan las bandas 'Ni para ti ni para mi' y 'Melomanía', de Valencia; 'La asamblea de los majaras', de Toledo; 'El puntillo canalla', de Segovia; y poniendo el toque internacional a la cita, 'Babosa', de Portugal. Las cinco se presentaron en el acto inaugural que acogió el Café Irun el viernes por la noche y, ayer, actuaron en diversos puntos de la ciudad, desde San Miguel hasta Behobia pasando por la zona centro.