Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Las Brass Band actuaron ayer en varios puntos de la ciudad. I. MONTERO

Irun

El Festival de Brass Band celebra su clausura en la plaza del Ensanche

Las cinco bandas participantes actuarán a mediodía ante el público y un jurado que premiará a la mejor agrupación

M. A. I.

IRUN.

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:24

Comenta

El Festival Internacional de Brass Band que desde el viernes por la noche le pone la banda sonora festiva a la ciudad llega hoy, domingo, a su fin. Las cinco bandas que participan en la cita, organizada por la Asociación de Hostelería Denok Bat con la colaboración del Ayuntamiento, se reunirán hoy a mediodía en la plaza del Ensanche en la que será la gala de clausura del festival. Allí, se medirán ante un jurado especializado que premiará a la mejor de ellas, valorando «la calidad musical, la puesta en escena y la conexión con el público», explican los organizadores.

En el festival participan las bandas 'Ni para ti ni para mi' y 'Melomanía', de Valencia; 'La asamblea de los majaras', de Toledo; 'El puntillo canalla', de Segovia; y poniendo el toque internacional a la cita, 'Babosa', de Portugal. Las cinco se presentaron en el acto inaugural que acogió el Café Irun el viernes por la noche y, ayer, actuaron en diversos puntos de la ciudad, desde San Miguel hasta Behobia pasando por la zona centro.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  6. 6

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  7. 7

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  8. 8 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10

    La Real por fin da una alegría a su gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Festival de Brass Band celebra su clausura en la plaza del Ensanche

El Festival de Brass Band celebra su clausura en la plaza del Ensanche