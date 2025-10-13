Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fernando Vergara, organizador de la cita, ayer en Ficoba. PRIETO

Irun

La feria de novios 'Los muñecos de la tarta' celebrará su novena edición en Ficoba

La cita tendrá lugar el sábado y el domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y espera rondar la visita de 150 parejas

E. PRIETO

IRUN.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27

La principal novedad de la IX edición de la feria de novios 'Los muñecos de la tarta' será la ubicación. Este año el evento se trasladará al pabellón 1 de Ficoba, circunstancia que permitirá acoger un mayor número de empresas expositoras y mejorar la experiencia de los asistentes. Los visitantes «no tendrán que desplazarse de un sitio a otro y dispondrán de todo lo necesario para organizar su boda en un espacio circular», explicó ayer Fernando Vergara, organizador de la cita.

El horario el sábado y el domingo será de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Aquellos que deseen agilizar su entrada pueden registrarse previamente en el correo electrónico info@losmunecosdelatarta.es. A los que acudan sin hacerlo, se les tomarán los datos allí presencialmente en un proceso que no debería alargarse más de un par de minutos. La entrada y el parking son gratuitos.

Las parejas que acudan al recinto ferial este fin de semana encontrarán «lo esencial para organizar su día grande» en una sola visita: fotógrafos, videógrafos, vestidos de novia, DJs, joyería o agentes de viaje, entre otros. Vergara destacó la presencia de dos expositores que debutan en el evento. Uno de zapatos personalizados para novias, «algo que funciona muy bien», y otro perteneciente a una empresa de carpas.

Las parejas interesadas en acudir a la cita, de carácter gratuito, pueden registrarse previamente en la web del evento

El objetivo de los impulsores de 'Los muñecos de la tarta' es alcanzar la cifra de 150 parejas, un dato similar al del año pasado. «Nos sentimos una feria aceptada en la sociedad», señalaron desde la organización. «El 90% de los expositores se mantiene desde el comienzo. La mayoría son los de toda la vida y repiten. Por algo será».

Clientes «caducos»

En cuanto a los asistentes, Fernando Vergara también se dio por satisfecho con los resultados que la feria de novios está teniendo en los últimos años. «Nuestros clientes son caducos. Hoy funcionan y el año que viene no porque ya se han casado», apuntó. «Por eso que tengamos un número similar de parejas cada año nos parece un éxito».

El récord de asistentes que registró la feria, de 220 parejas, data de 2019, una cifra que se alcanzó antes de la pandemia. Desde entonces el número de bodas que se llevan a cabo «parece que ha ido bajando progresivamente», pero la feria 'Los muñecos de la tarta' ha sido capaz de mantener unas cifras que consideran «muy positivas».

