La Feria del Libro se traslada este año a los jardines de Luis Mariano Lectores. Carpa de la Feria del Libro instalada en año pasado en la plaza del Ensanche. / F. DE LA HERA La Biblioteca mantiene 'El Quijote' y elige el premiado 'Bihotz handiegia', de Eider Rodríguez, para las lecturas públicas MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Jueves, 18 abril 2019, 00:33

Estamos en campaña y la Junta Electoral manda. La plaza del Ensanche, habitual emplazamiento de la Feria del Libro irunesa, está reservada en estas fechas para los actos políticos. Por este motivo, la carpa que el día 23 acogerá a las librerías de la ciudad se trasladará a los jardines de Luis Mariano. El horario de apertura de la feria será de 11.00 a 20.00, habrá descuentos del 10 % y participarán las librerías Elkar (paseo Colón, 8), Brontë Liburu-denda (Mayor, 16) y Tinta Cómics (José Eguino, 10). Este último establecimiento está especializado en cómic, manga, anime y juegos de mesa.

En los stands de la Feria del Libro habrá títulos para todos los gustos. Poesía, novela, ensayo, literatura infantil... «Un poco de todo para que ese día, en el que se acercan todo tipo de lectores, cada cual encuentre algo de lo suyo», explica Ylenia Benito, de Brontë Liburu-denda.

Feria del Libro La carpa estará instalada en los jardines de Luis Mariano, de 11.00 a 20.00 horas. Participan Elkar, Brontë Liburu-denda y Tinta Comics. Habrá descuentos del 10 %. Lectura pública En la Biblioteca CBA, a partir de las 10.00 horas se leerán 'El Quijote' y 'Bihotz handiegia. Las personas interesadas en participar pueden apuntarse llamando al tno. 943 505 421 o escribiendo a biblioteca@irun.org Bookcrossing El CBA liberará varios libros por distintos puntos de la ciudad para promover el intercambio entre los lectores.

No faltarán las novedades editoriales que mejor están funcionando. Entre ellas, destaca 'Lluvia fina', «la última novela de Luis Landero, que como llegó se fue y he tenido que hacer un pedido urgente para llevarlo a la feria», dice la librera. También estarán las últimas novelas de Enrique Vila Matas, 'Esta bruma insensata', y Antonio Muñoz Molina, 'Tus pasos en la escalera', y la policiaca 'El ultimo barco', de Domingo Villar, «un escritor que tiene muchísimos fans en Irun. Se ha vendido muy bien y habrá mucha gente que esté esperando a comprarlo el Día del Libro».

En literatura en euskera, Ylenia Benito menciona el libro de relatos 'Bihotz handiegia', de Eider Rodríguez «no solo porque este año se leerá en la biblioteca ni por los premios que ha recibido, sino porque es una lectura que me encanta y que no me canso de recomendar». Otro de los títulos destacados es 'Deklaraziorik ez', de Beñat Sarasola, «que está siendo la novedad más importante en euskera». El autor estará próximamente en Brontë para presentar esta obra.

Lectura pública en el CBA

El Día del Libro estará, por supuesto, presente en la Biblioteca CBA, con la lectura pública de 'El Quijote', de Miguel de Cervantes, y 'Bihotz handiegia', de Eider Rodríguez (Errenteria, 1977). El título elegido para la lectura pública en euskera incluye seis relatos y ha sido premiado con el Euskadi de Literatura y el Euskadi de Plata que otorga el Gremio de Libreros de Gipuzkoa.

El próximo martes, a las 10.00 horas, la propia Eider Rodríguez será la primera lectora de su obra, mientras que el alcalde de Irun, José Antonio Santano, dará inicio a la lectura de 'El Quijote'. Todas las personas interesadas en tomar parte en esta actividad y leer un fragmento de cualquiera de las dos obras pueden apuntarse llamando al teléfono 943 505 421 o a través del correo electrónico a biblioteca@irun.org.

Otra de las actividades del Día del Libro será el 'bookcrossing'. Está previsto que se liberen varios libros de la Biblioteca CBA por distintos puntos de la ciudad para promover la lectura y el intercambio entre los lectores.