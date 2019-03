La Feria Krea, el día 21 en Ficoba, se centra este año en el movimiento 'maker' KreaTU. Páez y Serrano anunciaron la nueva edición. / F. DE LA HERA Dirigida especialmente a emprendedores y empresas, el programa de este año contará con profesionales expertos en muy diferentes campos I. M. IRUN. Jueves, 7 marzo 2019, 00:18

El presidente de Bidasoa activa, Miguel Ángel Páez, y la consejera de la entidad, María Serrano, presentaron una nueva edición de la Feria Krea que la agencia comarcal de desarrollo viene organizando desde hace más de una década como un punto de encuentro dirigido especialmente a emprendedores y empresas de la comarca guipuzcoana. Esta decimoprimera edición se presenta bajo el lema KreaTU, incidiendo en el argumento principal de este año, el movimiento 'maker', que agrupa a los practicantes de la filosofía del «háztelo tú mismo» o en sus siglas en inglés DIY (Do It Yourself).

La evento tendrá lugar en Ficoba el próximo día 21 de marzo con un programa que arrancará a las 9.30 horas y que combinará una oferta muy variada de actividades. Habrá talleres y conferencias sobre temas muy diversos, todos en torno a la aplicación de nuevas tecnologías e innovación: impresión 3D de alimentos, transformación digital, WhatsApp Business, cómo protegerse de ciberataques, entre otros. También habrá la oportunidad de conocer nuevas iniciativas de empresas y emprendedores de la comarca, además de las ya clásicas presentaciones mediante el formato Pechakucha (20 diapositivas, 20 segundos por cada una). El programa completo estará disponible próximamente en la web de la agencia, www.bidasoa-activa.com.