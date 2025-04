La Feria de Abril celebrará a lo grande sus bodas de plata

Joana Ochoteco Irun Sábado, 19 de abril 2025, 20:47 | Actualizado 21:07h. Comenta Compartir

Embrujo Andaluz puso en marcha la maquinaria para organizar la Feria de Abril hace meses («desde Navida hasta ahora, no paramos») y en poco más de una semana inaugurará la que será una edición muy especial: la Feria de Abril de Irun cumple sus bodas de plata, veinticinco años llevando a la plaza del Ensanche un trocito de Andalucía que ya es un evento indispensable en la agenda de primavera.

Isabel Aragón es la presidenta de esa asociación que, con alrededor de cuarenta socios, organiza cada año esa Feria de Abril que aterriza en la plaza del Ensanche con su inconfundible caseta, las atracciones para niños y niñas y un escenario en el que durante todo el fin de semana reina el mejor ambiente. Oficialmente, la feria se celebra el sábado 26 y el domingo 27, pero desde el viernes calentará motores «en nuestra maravillosa carpa», que ya estará colocada en la plaza del Ensanche. Allí, a partir de las 19.00 horas, se ofrecerá un pintxo-pote con el que «se establece un primer contacto entre la gente, que va animándose», cuenta Aragón. Al día siguiente, a las 12.00, el Ayuntamiento inaugurará oficialmente la XXV Feria de Abril. La presidenta de Embrujo Andaluz quiere transmitir su agradecimiento a la institución local por su apoyo para organizar el evento.

La primera jornada de fiesta continuará con baile: en primer lugar, con sevillanas a cargo del grupo de Embrujo Andaluz y, a continuación, con las escuelas de danza 22 Academy, Jazzarte y Sol de Loto. Justo después llegará una de las novedades de esta XXV edición: un 'flash mob' por sevillanas. «Fue una idea de una de nuestras profesoras de baile y nos pareció genial. No requiere muchos preparativos» y a esta actuación colectiva puede sumarse todo aquel que lo desee. Se anima a los participantes a que acudan vestidos con vaqueros y camisa o camiseta blancas para bailar, todos juntos, el tema 'Y se llama Andalucía' de Lubricán.

Concurso de sevillanas

El programa del sábado incluye otras citas habituales como el vino de honor, a las 13.00, y a las 17.00 la elección del rey y reina infantil. También se ha añadido, a las 18.00, el concurso de baile de sevillanas que habitualmente se celebraba el domingo. Dos actuaciones cerrarán esta jornada inicial: la primera, a las 19.30, será a cargo de «los de casa», Son de Embrujo, que ofrecerán «un espectáculo flamenco que no debería perderse nadie y que dirigirá Sonia Salmerón, otra de nuestras profesoras».

A las 22.00 tomará el relevo sobre el escenario el grupo rociero Lubricán: «Son de Huelva, suenan mucho en el sur y tienen editados quince álbumes». En una bonita coincidencia, también ellos están celebrando sus veinticinco años de trayectoria musical, por lo que comparten esas bodas de plata con Embrujo Andaluz.

Para la segunda jornada del domingo, el día 27, se está preparando otro acto novedoso que unirá a Embrujo Andaluz y la agrupación musical más emblemática de la ciudad: «La Banda de Música Ciudad de Irun nos propuso tocar en nuestro 25 aniversario». Isabel Aragón subraya que «la idea nos encantó, pero también nos da un poco de vértigo», porque la propuesta extendía la invitación a que los bailarines de la asociación acompañasen a los músicos. «Llevamos muchos años bailando, pero hacerlo con música en directo y con una banda municipal no es algo a lo que estemos acostumbrados». No obstante, el 'no' estaba fuera de cualquier opción respuesta y los bailarines ya se han sumado a varios de los ensayos que la Banda realiza en la Capilla de la Milagrosa. «Nos pareció una idea tan bonita que teníamos que hacer un esfuerzo, y en ello estamos». El resultado de esta feliz colaboración se podrá disfrutar el domingo a las 12.00 en la plaza del Ensanche. Como detalle que merece la pena destacar, la Banda ofrecerá este concierto al día siguiente de que la Sociedad Irungo Atsegiña la haya distinguido con el reconocimiento 'Gigante de Irun'.

El segundo día continuará con el grupo Son de Ases. Sus integrantes, de orígenes andaluces y extremeños, «vienen casi todos los años. Son muy divertidos y a la gente les encantan; hacen una música que gusta a todo el mundo. También ellos son como de casa y no podían faltar» en esta edición de aniversario.

El programa vespertino incluye la habitual actuación de los coros rocieros, con Aljarafe y Concha Rociera de Errenteria y Semblante Andaluz de Lasarte-Oria. Les seguirán los grupos de baile, con la presencia de Semblante Andaluz, Aljarafe, Concha Rociera, Azahar, 22 Academy y, poniéndole el broche a la XXV edición, los anfitriones de Embrujo Andaluz.

Tanta gente en el recuerdo

A las puertas de estas bodas de plata, para Embrujo Andaluz es inevitable echar la vista atrás y recordar a los socios más veteranos, y a quienes tristemente ya no están, «que fueron haciendo el caminito» hasta llegar aquí. «Nosotros hemos seguido la senda, y gracias a ellos tenemos muchas puertas abiertas». Entre esos pioneros estaba Paco Merino, fallecido en 2017, que presidió Embrujo Andaluz y fue el principal impulsor de la Feria de Abril irunesa. «Nos acordamos de Paco, claro, y de tantos otros... Echamos de menos a mucha gente que hizo mucho por nosotros», corrobora Isabel Aragón.

Una pizca de melancolía aliñará la que sin duda será, en su conjunto, una muy alegre celebración de esos 25 años que dibujan «toda una historia» a la que le quedan por escribir muchos capítulos de flamenco, rumba, cante y hermandad irunesa-andaluza. «Por toda esa gente que hizo tanto», y por quienes siguen trabajando para que un trozo de Andalucía suene y se baile cada abril en Irun, Embrujo Andaluz transformará la plaza del Ensanche en una gran fiesta el próximo fin de semana.

