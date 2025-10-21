Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elda y María del Juncal, flanqueando a la alcaldesa Laborda en la imagen, visitaron el CBA.

Irun

«Estaría feliz de ver su nombre unido a un lugar simbólico de la ciudad»

Las hijas de Carlos Blanco Aguinaga recorrieron ayer el Centro de Cultura y Creatividad que lleva el nombre de su padre

Edu Prieto

Irun

Martes, 21 de octubre 2025, 20:35

Comenta

Diez años después de asistir a la inauguración oficial de la nueva biblioteca, las hijas de Carlos Blanco Aguinaga, Alda y María del Juncal, ... visitaron este martes el Centro de Cultura y Creatividad que lleva el nombre de su padre. Lo hicieron acompañadas por la alcaldesa Cristina Laborda, la delegada de Cultura Nuria Alzaga y representantes de todos los grupos municipales, dentro un acto en el que conocieron los entresijos de la sala Irun Zuzenean y recorrieron la biblioteca de la mano de su responsable, Iñaki Ceberio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  9. 9 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  10. 10

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Estaría feliz de ver su nombre unido a un lugar simbólico de la ciudad»

«Estaría feliz de ver su nombre unido a un lugar simbólico de la ciudad»