La familia del Leka Enea sigue creciendo Algunos de los cerca de 250 integrantes con los que cuenta actualmente el Leka Enea-Irun entre sus diversas secciones. / F. DE LA HERA Cerca de 250 personas componen actualmente el club, que fue presentado el martes | El club fronterizo cuenta con más de treinta años de historia y no para de trabajar y de crecer I.A. IRUN. Jueves, 17 octubre 2019, 00:53

Suerte que el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta es una instalación grande y suerte también que no asistieron todos los componentes porque, de lo contrario, no entrarían ni en el local ni en la foto todos los integrantes del Leka Enea-Irun, un club con más de treinta años de historia y que no para de crecer. Tanto, como que actualmente cuenta con más de 250 participantes, entre federados, escuela, ocio y trabajadores. Y eso, sin contar con los que a su abrigo practican el tenis de mesa en los colegios.

El martes se llevó a cabo la presentación oficial, en la que el presentador Koldo Mitxelena recordó cómo «el equipo masculino llevaba catorce temporadas consecutivas en la ETTU Cup y el femenino, ocho seguidas. Ahora los dos están compitiendo en la Champions League, lo que supone un hito para este club, que quiere ser referente a nivel deportivo pero también desde el punto de vista humano».

El presidente, Jose Manuel Zuazua, apuntó que «el club son los jugadores pero también son los padres que nos ayudan y nos acompañan. Seguimos creciendo, en equipos y en licencias, y seguimos trabajando con la misma ilusión». Esta se refleja sobre todo «en la escuela. Porque es muy bonito tener a los dos primeros equipos en la Champions y estar representados en todas las ligas nacionales, pero ahora mismo estamos fomentando la escuela, en la que hay más de noventa niños y niñas». Terminó su intervención agradeciendo «la incorporación de nuevos patrocinadores como son GEWO, Chema Tenis de Mesa, Securhábitat, Prositecnisa y Tainer Speed, así como a otras empresas que nos echan una mano».

A la escuela se refirió también Iñaki Iturrioz, técnico de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, subrayando que «es muy importante el trabajo de cantera que hace este club. Gipuzkoa es un territorio pequeño pero que es capaz de destacar mucho en el deporte y el Leka Enea es claro ejemplo de ello, con el logro sensacional de tener a dos equipos en la Champions League».

Por su parte, el alcalde José Antonio Santano, aprovechó la presentación para «felicitar el trabajo de muchos años» y para destacar que «muy pocas veces un club ha sacado tantas chispas a una instalación, que es singular y que nos tiene que permitir seguir creciendo y mejorando. Todos valoramos la esencia del Leka Enea, un cub familiar en el que desarrollan su actividad muchos jóvenes». Y señaló que «aunque es un deporte individual, aquí se respira ambiente de grupo».

Los dos equipos, primeros

En el plano deportivo, los dos equipos que el Leka Enea-Irun tiene en Superdivisión van líderes. No tienen liga este fin de semana, en el que los chicos visitarán al Angers francés en la Champions.