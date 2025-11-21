Fallece Agustín Ugarte, referente de la solidaridad y Medalla de Oro de Irun El irundarra ha fallecido este viernes a los 93 años

Agustín Ugarte, en una imagen de 2009, en su domicilio y con el premio al voluntariado.

Agustín Ugarte Manterola, referente de la solidaridad en la comarca del Bidasoa y en Gipuzkoa, ha fallecido este viernes a los 93 años. El fundador y presidente de Behar Bidasoa se mantuvo en activo «prácticamente hasta el último día», han apuntado sus compañeros de la ONG bidasotarra».

Agustín Ugarte seguía compartiendo la actividad de Behar Bidasoa, alentando al voluntariado y celebrando «cada avance que llegaba desde Kabuga y otros polos de desarrollo. Su compromiso fue constante y profundamente inspirador». Desde la ONG han destacado cómo «Agustín dedicó toda su vida a ayudar a los demás y a construir lazos de cooperación entre comunidades. Su compromiso social, su capacidad para unir a personas diferentes en torno a un objetivo común y su profunda humanidad marcaron el camino de Behar Bidasoa desde su creación».

Precisamente, el año que viene se cumplen cincuenta años del inicio del vínculo entre Kabuga e Irun que posteriormente derivaría en la fundación de Behar Bidasoa. Junto con José Ramón Amunarriz, Agustín Ugarte fue una parte esencial de este movimiento desde sus primeros pasos. «Ese vínculo histórico lleva su huella y su visión de un mundo más justo y solidario».

Desde Behar Bidasoa han recordado cómo «Agustín fue siempre un motor de impulso y una fuente de confianza para socios, voluntariado y colaboradores. Viajó en varias ocasiones a Kabuga para conocer de primera mano la evolución de los proyectos, escuchar a las familias beneficiarias y comprobar sobre el terreno el impacto del trabajo colectivo. Su mirada cercana y su convicción en la dignidad de cada persona llevaron a Behar Bidasoa a ser lo que es hoy».

Reconocimientos a su labor

La trayectoria de Agustín Ugarte en favor de la solidaridad recibió importantes reconocimientos públicos: en 2010, el Ayuntamiento de Irun le concedió la Medalla de Oro de la ciudad. En aquella ceremonia, «Agustín dejó unas palabras que hoy cobran un significado aún más profundo», han recordado sus compañeros. El fundador de Behar Bidasoa pidió entonces a la ciudadanía «luchar y creer en que es posible un mundo más justo, desde el respeto a la diferencia, renunciando a posturas egoístas y haciendo un hueco en nuestra vida a los más necesitados, para darles lo que en justicia, como seres humanos, les corresponde».

Otro reconocimiento destacado fue la creación, por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, del premio que lleva el nombre de Agustín Ugarte, en honor a una vida entera dedicada a la cooperación internacional.

Desde Behar Bidasoa han querido trasladar «nuestro más profundo pésame a su familia, amistades y a todas las personas que compartieron camino con él. Su legado seguirá presente en cada proyecto y en cada vida que cambie gracias al trabajo que él empezó».

