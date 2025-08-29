Irun«Es muy fácil adaptarse a vivir en esta ciudad»
Viernes, 29 de agosto 2025, 20:45
Para alguien que ha desarrollado casi toda su carrera profesional en su Segovia natal, la adaptación a un nuevo entorno podía haber supuesto alguna dificultad, «pero en absoluto. Antes de empezar la pretemporada vine un par de veces con la familia para conocer el entorno y nos encantó. La ciudad es bonita, la comarca, preciosa. Hay mucha calidad de vida. Es fácil adaptarse a vivir aquí». El tamaño le recuerda al de la propia Segovia, «aunque aquí todo es más verde, claro». También está encantado con lo que ofrece el Real Unión, «muy distinto a de donde yo vengo. El nivel de profesionalidad es altísimo. Hay gente con capacidad y conocimientos enormes. Por no hablar de su historia, tan brillante. Es un club realmente especial».
