Ezezagunok prende la mecha de las fiestas

El grupo de teatro Ezezagunok conquista este lunes un nuevo escenario: el del balcón del Ayuntamiento, desde el que interpretará el papel protagonista del ... arranque de los sanmarciales. Los directores Luisma González y Miren Etxeberria y la intérprete Igone Urkaregi se dirigirán desde allí a todos los irundarras para desearles unas felices fiestas. No estarán solos: desde la Sala Capitular del Ayuntamiento, el gran equipo de Ezezagunok compartirá con ellos este momento tan especial.

El elenco del grupo de teatro está expectante ante la llegada de la que será su gran noche, y en los últimos días han compartido con sus seguidores en las redes sociales sus sentimientos: Sergio rememora cómo «cuando me enteré de que íbamos a ser nosotros los pregoneros de las fiestas de San Marcial pegué un salto de alegría, que vamos... casi subo hasta el siguiente piso. Es una felicidad para todos». Koldo también recuerda haber dado más de un salto de la emoción: «me sentí super bien». Yesi asegura que es «un orgullo para todo el grupo, es muy emocionante». «Como un sueño», resume Haritz. «Toda la gente que nos conoce nos felicita y están muy contentos», corrobora June. E incluso, añade Rebeca, «gente que no conozco en la calle me suele decir felicidades».

El reconocimiento es más que merecido, porque como recuerda Connie, este año «hemos ganado tres premios». Se trata de los reconocimientos a Mejor Adaptación o Autoría y Mejor Diseño de Vestuario en los Premios Nacionales Juan Mayorga de las Artes Escénicas y el Premio nacional Antonio Morillas a los Valores Sociales en el Teatro. Miguel lo resume perfectamente: «ser nombrados pregoneros de las fiestas de Irun supone todo un honor y una demostración de lo lejos que hemos llegado».

Un cúmulo de sentimientos

Haber sido elegidos para dar la bienvenida a los sanmarciales les genera miles de sentimientos, y todos buenos: «siento alegría, emoción», dice Naiara; a Marina le parece «muy bonito», y a Marta, «muy emocionante». Mikel siente «mucha ilusión», Javi está «muy contento»; Marina, «muy feliz». Jon está deseando «dar el pregón y pasarlo bien», y Aritz está listo para «disfrutar mucho de los sanmarciales». «En mi corazón están San Marcial e Irun», expresa Amaia.

Aitor les pide a los irundarras «que nos animen, nos aplaudan, nos quieran, nos miren». Y más allá del pregón, Rafa desea «que sigamos actuando, que nos sigan llamando y que lleguemos donde podamos». Pero de cara a mañana, Markel y Jon tienen muy claro el mensaje: «Gora Irun, gora San Marcial y gora Ezezagunok!».

Será a las 21.30 cuando Luisma González, Miren Etxeberria e Igone Urkaregi se asomen al balcón de la Casa Consistorial. Sin embargo, no es la única cita que tienen en la agenda de mañana: antes, en calidad de pregoneros, formarán parte del XIV Concurso Popular de Tortillas de Patatas que organiza el Centro Comercial Mendibil a las 11.30, y que se celebrará en la plazoleta exterior del mismo.

Una jornada intensa

En esa víspera de San Juan, txikis y adolescentes podrán disfrutar de hinchables y juegos infantiles en Belaskoenea y de un taller de tecnología creativa en Palmera Montero. Con la kalejira de los gigantes y cabezudos de Bidasoako Erraldoiak y de la Irungo Atsegiña y la Txaranga Peña Poteo arrancará una tarde llena de emoción. A las 19.00 se colocará el tradicional Árbol de San Juan al son de Irungo Txistulari Taldea. Los dantzaris de Kemen bailarán en la plaza a las 20.45.

Tres cuartos de hora después, los irundarras podrán asistir a esa reivindicación del talento artístico y la inclusión que supondrá el Saludo Oficial de fiestas de Ezezagunok. Después del pregón la alcaldesa, Cristina Laborda, prenderá la hoguera de San Juan. Después, todavía quedará por disfrutar la noche más corta del año con conciertos y actuaciones musicales.

11.30. XIV Concurso de Tortilla de Patatas de Mendibil.

11.30. Hinchables y juegos infantiles en el patio del colegio Belaskoenea hasta las 13.30.

17.00. Taller de Tecnología Creativa 'Segunda vida para la ropa' en Palmera Montero. 12-17 años.

18.00. Gigantes y cabezudos (Irungo Atsegiña y Bidasoako Erraldoiak) desde Alberto Anguera a San Juan.

19.00. Colocación del Árbol de San Juan y actuación de Irungo Txistulari Taldea.

20.45. Aurresku alrededor de la hoguera en la plaza de San Juan a cargo de Kemen Dantza Taldea.

21.30. Saludo Oficial de las fiestas a cargo de Ezezagunok desde el balcón del ayuntamiento.

21.45. La alcaldesa prenderá la hoguera

22.30. En la plaza Urdanibia, actuación de Deklibe. A las 00.00, Gatibu.

22.30. Animación musical con Burrunba Elektrotxaranga por San Juan y alrededores.