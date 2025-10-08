La exposición 'Sonidos kuir' abre sus puertas hasta el día 25

M. A. I. IRUN. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Desde hoy hasta el día 25, el Centro de Cultura y Creatividad del CBA acogerá la exposición bajo el título 'Sonidos Kuir'. La muestra es el resultado de un proceso comunitario liderado por la artista Idoia Hernández 'Hatxe' dentro del programa SoinuLabor.

El Ayuntamiento invitó a la artista a desarrollar un laboratorio de sonido y mediación junto a un colectivo local. Hatxe decidió trabajar con un grupo de personas kuir de la ciudad, aquellas que se identifican fuera de las categorías de género y sexualidad tradicionales, generando un espacio seguro de experimentación y escucha.

El grupo se reunió para investigar el sonido como lenguaje sensible y político, y el resultado del proceso se ha trasladado a las piezas que componen la exposición. El horario de visitas es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, de martes a sábado.