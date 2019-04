La Exposición Felina marcará este año un nuevo récord de participación Ignacio Vidorreta, con Jimmy, Marie Pascale y Tomás Sánchez, con Niágara, ayer en Ficoba. / F. DE LA HERA Más de 250 gatos acudirán a Ficoba este fin de semana para la XIII edición de esta cita que, en esta ocasión, pone especial énfasis en la raza siamesa IÑIGO MORONDO IRUN. Jueves, 4 abril 2019, 00:34

La Exposición Internacional Felina se ha convertido en una de las citas tradicionales de Ficoba. Amobs Star, organizadora del evento, ha conseguido afianzar este certamen en el calendario de pruebas de criadores y propietarios franceses, para los que supone puntuación internacional, pero también en los de este lado del Bidasoa. Este año sigue creciendo en variedad de razas representadas y lo hace también en número de ejemplares. Habrá más de 250 gatos, una cifra que será la más alta desde que en 2006 comenzó a celebrarse este concurso en el que se valora «la belleza de los animales y cómo se ajustan al estándar de su raza», recordó la presidenta de Amobs Star, Marie Pascale Partarieu.

Como suele ser habitual, la Exposición Felina se desarrollará en dos días, sábado y domingo, en ambos casos con horario de 10.00 a 18.00 horas. «En cada jornada se elige al mejor gato de cada raza y se elige también al mejor cachorro (entre 3 y 6 meses), al mejor joven (entre 6 y 10 meses) y al mejor adulto (a partir de 10 meses)», explicó Ignacio Vidorreta que acompañó a Pascale en la presentación junto a Tomás Sánchez, ambos del criadero oiar-tzuarra Sumava's. «La jornada acaba con las finales para elegir al mejor de cada una de las tres categorías: gatos de pelo corto, gatos de pelo semilargo y gatos de pelo largo». Por muchos motivos, los resultados pueden ser diferentes el sábado y el domingo, (de hecho, suelen serlo) así que con los seis premiados (entre seis y tres en realidad, en función de cuántos repitan victoria) se celebra antes del cierre dominical la gran final para elegir al 'Best of the Best' (el mejor entre los mejores).

Premio especial siameses

Las entradas para cada día de concurso felino cuestan 4 euros y el horario es de 10.00 a 18.00 horas

En esa finalísima se hará muy presente la principal novedad de esta edición. «El sábado haremos un concurso específico de gatos de raza siamesa y derivados de ella, por lo que en esa última final del domingo habrá un gato más», detalló Marie Pascale. «Para este 'concurso dentro del concurso' contaremos con una jueza dedicada, la holandesa Yvonne Keijin». Junto a ella, forman el plantel de valoradores la quebequesa Sylvie Lamoureux y a los franceses Claude Seignot, Thierry Fontaine, Pascal Pobe y Richard Maignaut. «Cada juez tiene su gusto y eso también marca el resultado de cada jornada», apuntó Sánchez. «Ellos mismos, cuando anuncian al ganador, siempre suelen decir 'hoy, el mejor gato es...', porque los gatos no están igual todos los días ni los jueces tampoco».

Además de los gatos siameses, los orientales y los balineses, está previsto que haya una buena representación de peterbald rusos y no faltarán los siempre espectaculares persas. En total, habrá más de una treintena de razas diferentes representadas en la exposición de este año. Quien quiera acercarse al ferial a verlos puede hacerlo tanto el sábado como el domingo. Las entradas para cada jornada de concurso cuestan 4 euros, gratis para los menores de 12 años.