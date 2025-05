«Es la experiencia laboral más enriquecedora que he tenido hasta ahora» Claudia Fesser Losantos Actriz de 'Campeones 2 en el teatro'La nueva propuesta teatral protagonizada por varios actores de 'Campeones' llega el próximo viernes, día 30, al Amaia

Claudia Fesser interpreta a Claudia en 'Campeones 2 en el teatro', una actriz que retoma su relación con su prima Gloria (con síndrome de Down) para preparar un papel de un personaje con discapacidad. Este es el inicio de la segunda obra teatral en la que participan algunos actores de la película 'Campeones' (2018), convertida ya en proyecto. Bajo la dirección del conocido artista El Langui, esta comedia de inclusión social aterriza en el Amaia el próximo viernes 30, a las 19.00 horas, y con entradas a 19 euros.

–¿Cuál está siendo la respuesta del público en este inicio de gira?

–La verdad es que terminamos cada función con todo el público aplaudiendo de pie. Es una sensación que llena mucho, sobre todo después de haber trabajado tanto para sacar la obra adelante. Estamos obteniendo muy buenas críticas y la gente sale emocionada.

–El próximo viernes actúan en Irun. ¿Es la primera función que ofrecen en Euskadi?

–Con esta nueva obra de teatro, sí. Estoy tan feliz que voy a ir antes para poder disfrutar del sitio y de sus alrededores. El público del norte tiene fama de ser más serio, pero nosotros nos enfocamos en dar nuestro 100% sobre el escenario, sin crear ninguna expectativa.

–Llevan años formando parte del proyecto de 'Campeones', por lo que supondrá una parte especial de su vida.

–Totalmente. Empecé trabajando para ellos como coach de interpretación y he acabado actuando con ellos como parte del elenco de 'Campeones' y de las obras de teatro. Es la experiencia laboral más enriquecedora que he tenido hasta la fecha y es un espíritu que tengo la suerte de que me contagien casi a diario.

–Esta vez tienen a El Langui como director. ¿Cómo está siendo trabajar a sus órdenes?

–Es muy fácil. Por su flexibilidad, porque nunca te regaña, y por lo divertido que hace todo. Aporta una frescura, una verdad, unos valores y una creatividad increíbles. Es un gusto trabajar con él.

–La obra mantiene la esencia de 'Campeones', la de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué ha aprenido en los años que lleva trabajando con ellos?

–Me han enseñado que los problemas son relativos, según los percibe cada uno, y que tienen una solución más fácil de lo que nos pensamos. También a no juzgar de primeras a nadie por su apariencia: hay que fijarse en su corazón y eso es lo que más te tiene que importar, aceptar a las personas como son. Por otro lado, a no preocuparse de si estás guapa o no, porque solo te importa a ti; a ser natural. En resumen, a una infinidad de cosas. Al final, la vida es más sencilla de lo que parece.