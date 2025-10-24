Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ramsés Gil en rueda de prensa.
Real Unión

«Exceptuando el otro día las sensaciones son buenas, pero esto va de conseguir puntos»

El entrenador del Real Unión ha comparecido este viernes en la previa del encuentro ante el Eibar B (sábado, 19.00 horas)

E. Prieto

Irun

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:37

Comenta

Ramsés Gil ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que medirá este sábado (19.00) al Real Unión ... con el Eibar B en la ciudad deportiva de Areitio. El técnico txuribeltz ha reconocido, preguntado por el transcurso de la semana, «que el disgusto no te lo quita ni Dios», en relación a la derrota ante el Sestao River. «No terminanos con buenas sensaciones y al final es inevitable estar triste».

