«Exceptuando el otro día las sensaciones son buenas, pero esto va de conseguir puntos»

Ramsés Gil ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que medirá este sábado (19.00) al Real Unión ... con el Eibar B en la ciudad deportiva de Areitio. El técnico txuribeltz ha reconocido, preguntado por el transcurso de la semana, «que el disgusto no te lo quita ni Dios», en relación a la derrota ante el Sestao River. «No terminanos con buenas sensaciones y al final es inevitable estar triste».

Tras un tropiezo como el de la pasada jornada, el preparador segoviano explica que se le da más vueltas al vídeo del partido y al análisis de los 90 minutos. «Es trabajo propio de cada semana y cuando pierdes con más motivo, porque en la mayoría de los casos cuando te viene una derrota es porque no has hecho las cosas lo mejor posible». En ese trabajo de mejora, y teniendo en cuenta que el Real Unión se encuentra entre los equipos menos realizadores del grupo, el foco está puesto en la faceta ofensiva. «Exceptuando el otro día, la normalidad es que el equipo genere mucho y tenga la posibilidad de hacer goles. Lo que pasa es que no estamos acertando. Tenemos que insistir por ahí, en la definición en área, porque de nada te sirve generar si al final no conviertes».

Sobre el adversario de este sábado, Gil apunta que el Eibar B «es un equipo completo, con capacidad de trabajar en una estructura combinativa, como la mayoría de filiales, pero con registros suficientes como para buscar otras cosas si el partido se les complica». El encuentro se disputará sobre césped artificial en Areitio, una superficie sobre la que el entrenador txuribeltz dijo que «es una pasada. No es lo mismo jugar ahí que hacerlo en Zaragoza, hace dos semanas. Se puede jugar a fútbol y combinar y las dimensiones son enormes. No es hierba artificial donde el balón prácticamente no rueda. Todo lo contrario».

Para concluir, Ramsés Gil ha valorado el devenir de la competición, en la que todos los equipos se encuentran en un pañuelo. «Son categorías en las que es muy difícil coger una racha muy buena, igual que debería serlo coger una muy mala. Hay que estar tranquilos, saber que es una liga muy igualada y que todos los equipos tienen herramientas para hacerte daño, igual que tú las tienes para hacérselo a ellos. Desde la calma y tranquilidad es desde donde hay que partir para sacar el máximo rendimiento a los chavales, y, en nuestro caso, volver a ganar. Exceptuando el otro día las sensaciones son buenas, pero esto va de conseguir puntos».

Al margen de Peru Ruiz, el míster unionista tiene a todos sus hombres disponibles para el encuentro de mañana. También a David Fernández, lesionado en el calentamiento del encuentro ante el Ebro y que hoy se incorporará a los entrenamientos con total normalidad.