Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Euskararen Nazioarteko Egunaren egitaraua erritmoa hartzen doa

J. O.

IRUN.

Asteartea, 18 azaroa 2025, 20:11

Comenta

Udalak Euskararen Nazioarteko Egunaren inguruan antolatu duen egitaraua luzatu egin da aurten. Urritik hona hainbat jarduera egin dira, baina hemendik aurrera hasiko da programa erritmo biziagoan. Bernardo Atxaga eta Jabier Muguruzarekin ostiral honetan izango den hitzorduaren ondoren, datorren astean 'Iraganaren lekuko. Euskal Herriaren historia' liburua aurkeztuko da CBA Liburutegian. Datorren asteazkenean izango da, hilak 26, 19:00etan. Liburuaren egileak Xabier Irujo, Unai Belaustegi eta Iñaki Lopez de Lizuriaga dira, azken hau irundarra.

Azaroak 29an, datorren asteko larunbata, Auntxa Trikitixa Eskolako kideek erromeria eskainiko dute Zabaltza plazan, eguerdian. Hilak 30ean, proposamena Amaia Kultur Zentroko oholtzan plazaratuko da: 'Badakizu plastikozko loreak ez direla inoiz bizi izan, ezta?' antzezlana eskainiko da bertan.

Abenduko hitzorduak

Abenduaren 3an, Euskararen Nazioarteko Egunean, Oiasso Museoak ihes gela eskainiko die euskaltegietako ikasleei. Abenduaren 5ean Zirika Zirkus konpainiak bere ikuskizuna eskainiko du. Abenduaren 6an eta 7an txistulariek zenbait emanaldi dituzte aurreikusitak, eta horretaz gain, larunbat horretan 'Onbuaren itzala' filma proiektatuko da Oiasso Museoan. Euskararen Nazioarteko Egunaren egitaraua zine gehiagorekin amaituko da, kasu honetan, abenduaren 14an Amaia Kultur Zentroan egingo den 'Karmele filmaren' proiekzioarekin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskararen Nazioarteko Egunaren egitaraua erritmoa hartzen doa