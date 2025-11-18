Euskararen Nazioarteko Egunaren egitaraua erritmoa hartzen doa

IrunEuskararen Nazioarteko Egunaren egitaraua erritmoa hartzen doa
J. O.
IRUN.
Asteartea, 18 azaroa 2025
Udalak Euskararen Nazioarteko Egunaren inguruan antolatu duen egitaraua luzatu egin da aurten. Urritik hona hainbat jarduera egin dira, baina hemendik aurrera hasiko da programa erritmo biziagoan. Bernardo Atxaga eta Jabier Muguruzarekin ostiral honetan izango den hitzorduaren ondoren, datorren astean 'Iraganaren lekuko. Euskal Herriaren historia' liburua aurkeztuko da CBA Liburutegian. Datorren asteazkenean izango da, hilak 26, 19:00etan. Liburuaren egileak Xabier Irujo, Unai Belaustegi eta Iñaki Lopez de Lizuriaga dira, azken hau irundarra.
Azaroak 29an, datorren asteko larunbata, Auntxa Trikitixa Eskolako kideek erromeria eskainiko dute Zabaltza plazan, eguerdian. Hilak 30ean, proposamena Amaia Kultur Zentroko oholtzan plazaratuko da: 'Badakizu plastikozko loreak ez direla inoiz bizi izan, ezta?' antzezlana eskainiko da bertan.
Abenduko hitzorduak
Abenduaren 3an, Euskararen Nazioarteko Egunean, Oiasso Museoak ihes gela eskainiko die euskaltegietako ikasleei. Abenduaren 5ean Zirika Zirkus konpainiak bere ikuskizuna eskainiko du. Abenduaren 6an eta 7an txistulariek zenbait emanaldi dituzte aurreikusitak, eta horretaz gain, larunbat horretan 'Onbuaren itzala' filma proiektatuko da Oiasso Museoan. Euskararen Nazioarteko Egunaren egitaraua zine gehiagorekin amaituko da, kasu honetan, abenduaren 14an Amaia Kultur Zentroan egingo den 'Karmele filmaren' proiekzioarekin.