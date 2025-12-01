Euskararen Eguneko azken ekitaldiak, datozen egunetan

IrunEuskararen Eguneko azken ekitaldiak, datozen egunetan
Astelehena, 1 abendua 2025, 20:34
Bihar ospatzen den Euskararen Nazioarteko Egunaren inguruan antolatutako programa urritik dago martxan eta datozen egunetan eskainiko ditu bere azken proposamenak. Euskaltegiko ikasleei zuzendutako ihes gela antolatu du Oiasso Museoak biharko. Ostiralean, 'Marietak zirkus' haurrei zuzendutako ikuskizuna eskainiko da Amaia Kultur Zentroan: zirkoa eta antzerkia uztartzen dituen emanaldi hau 17:30etan hasiko da eta gonbidapenak doan eskuratu daitezke irun.org/sarrerak web gunean edo Luis Marianoko Turismo Bulegoan.
Larunbatean, hilak 6, Irungo Txistulari Taldeak kantujira eskainiko du San Juan, Urdanibia eta Erromes plazetan, 11:30etatik aurrera. Arratsaldez, 18:30etan, 'Onbuaren itzala' pelikula izango da ikusgai Oiasso Museoan. Igandean txistulariak aterako dira berriz ere, diana eskaintzeko 8:30etan eta muxikoak 12:30etan San Juan plazan.
Euskararen Egunaren egitaraua hilak 14ean amaituko da 'Karmele' filmaren emanaldiarekin, 18:00etan Amaian.