Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Irun

Euskararen Eguneko azken ekitaldiak, datozen egunetan

Astelehena, 1 abendua 2025, 20:34

Comenta

Bihar ospatzen den Euskararen Nazioarteko Egunaren inguruan antolatutako programa urritik dago martxan eta datozen egunetan eskainiko ditu bere azken proposamenak. Euskaltegiko ikasleei zuzendutako ihes gela antolatu du Oiasso Museoak biharko. Ostiralean, 'Marietak zirkus' haurrei zuzendutako ikuskizuna eskainiko da Amaia Kultur Zentroan: zirkoa eta antzerkia uztartzen dituen emanaldi hau 17:30etan hasiko da eta gonbidapenak doan eskuratu daitezke irun.org/sarrerak web gunean edo Luis Marianoko Turismo Bulegoan.

Larunbatean, hilak 6, Irungo Txistulari Taldeak kantujira eskainiko du San Juan, Urdanibia eta Erromes plazetan, 11:30etatik aurrera. Arratsaldez, 18:30etan, 'Onbuaren itzala' pelikula izango da ikusgai Oiasso Museoan. Igandean txistulariak aterako dira berriz ere, diana eskaintzeko 8:30etan eta muxikoak 12:30etan San Juan plazan.

Euskararen Egunaren egitaraua hilak 14ean amaituko da 'Karmele' filmaren emanaldiarekin, 18:00etan Amaian.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  7. 7

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskararen Eguneko azken ekitaldiak, datozen egunetan