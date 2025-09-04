Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irungo AEKko eta Bdskoopeko kideak, 'Doakotasunerantz, herritarron beka' egitasmoaren aurkezpenean. X.L.G.

Irun

Euskara ikasten hasteko doako beka sistema herritarra aurkeztu dute AEKk eta Bdskoopek

Ikasleek ez dute dirurik aurreratu beharko eta sarea osatuko duten herritarrek egitasmoa babesteko konpromisoa adieraziko dute

X. DE LA LINDE GARCIA

IRUN.

Osteguna, 4 iraila 2025, 20:18

«Euskara ikastea eskubidea da eta inor ezin da euskaltegitik kanpora gelditu, traba ekonomikoak direla eta». Printzipio horretatik abiatuta garatu dute Irungo AEKk eta Bdskoopek 'Doakotasunerantz, herritarron beka' sistema berria. Horri esker, euskara ikasten hasi nahi dutenek ez dute dirurik aurreratu beharko, herritarren konpromisoarekin osatutako sare batek babestuko baitu egitasmoa.

Irungo AEKko zuzendaria den Beñat Alzagak eta Claudia Romerok, Bdskoopeko kideak, bekaren nondik norakoak aurkeztu zituzten pasa den asteartean hiriko AEKn egindako prentsaurrekoan. Irunen «jende askok» euskara ikasi nahi bai, baina hainbatek ez duela matrikula ordaintzeko behar beste baliabide adierazi zuen Alzagak. «Ez du ematen, baina bada jende asko ezin duela 130 euro aurreratu, are gehiago irailean», gehitu zuen Romerok.

Egoera horren aurrean, elkarteak 5.000 euroko diru-funtsa jarri du ikasturte hasierako matrikulak ordaindu ahal izateko. Hala ere, argi utzi dute «ez dela mailegu-sistema soil bat, baizik eta denok euskaraz eroso bizi ahal izateko urrats xume eta zintzo bat». Hain zuzen, helburua herritarren sare bat osatzea da, proiektuari sostengua emango diona. Hala, parte hartu nahi duen orok «diru kopuru txiki bat jartzeko konpromisoa» adieraziko du, «nahi edo ahal duena», edozer gertatzen dela funts hori existitzen jarraituko duela bermatzeko. «Sinbolikoki bada ere, garrantzitsua da esatea 'hemen gaudela', eskualdea sortzeko eta eraikitzeko».

Konpromisoa adierazi

Alzagak azaldu bezala, sarearen parte izateko ez da beharrezkoa izango hasieran ekarpenik egitea; konpromisoa hartzearekin nahikoa izango da. «Kurtso bukaeran, dakigunean zenbat ikasle izan diren Udalak eta Eusko Jaurlaritzak ematen dituen beken onuradun, hor ikusiko dugu zenbat diru gelditu den ezin berreskuratu». Momentu horretan jarriko dira harremanetan sarea osatzen duten pertsonekin, zenbat diru kopuru jarri behar den jakinarazteko.

Den den, aurreratu zuten litekeena dela dirurik jarri behar ez izatea edo adierazitako kopurua baino gutxiago jartzea. «Zenbat eta jende gehiago, sarekide gehiago, orduan eta proiektu sendoagoa eta kostua txikiagoa izango baita pertsonako», nabarmendu zuen Irungo AEKko zuzendariak. Dirurik jarri ezin dutenek ere «beste modu batean» laguntzeko aukera dutela azaldu zuen, bai eta ez dela zertan irundarra izan behar egitasmoarekin bat egiteko. «Proiektua babesteko gogoa baduzu, denok kabida dugu hemen».

Konpromisoa adierazteko nahikoa izango da AEKra jotzea edo deitzea. Era berean, euskaltegiko eta Bdskoopeken sare sozialetan galdetegi bat zabalduko dutela ere jakinarazi zuten, «bi minututan» bete daitekeena. Bi elkarteek sinetsita daude «badagoela herri bat euskaldundu nahi duena», bai eta «herritarrak prest daudela lan egiteko herria euskaldundu dadin».

