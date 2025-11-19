El Euskaltegi municipal se prepara para los cursos intensivos de enero a marzo

E. PRIETO IRUN. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

El plazo de matriculación en el Euskaltegi Municipal para los cursos intensivos de enero a marzo se abrirá el lunes, día 24. También habrá la posibilidad de incorporarse a los grupos que empezaron en octubre y se desarrollan hasta junio (5 horas semanales), para los que quedan algunas plazas.

Los interesados podrán formalizar su matrícula hasta el 4 de diciembre telemáticamente utilizando la sede electrónica de irun.org o los terminales de autoservicio, pero es necesario contar con algún sistema de firma electrónica.

La delegada de Educación y Juventud, Sandra Caballero, y la directora del Euskaltegi Municipal, Miren Tolosa, explicaron los detalles de este periodo de matriculación. «Queremos facilitar el acceso al aprendizaje del euskera a todas las personas», apuntó Caballero. «Tanto a aquellas que quieren aprender lo básico, para comunicarse con sus nietos, amigos o vecinos, como para las que quieren mejorar su nivel, lo necesitan para su empleo o buscan un título para su carrera profesional». La delegada recordó que la oferta incluye diferentes horarios y niveles y la existencia del programa Lannahi, dirigido «específicamente a personas que están en desempleo, en ERTE o que tienen una jornada laboral del 50% o inferior», para los que el coste será de 20 euros por cada curso intensivo.

Los intensivos tendrán lugar entre el 7 de enero y el 30 de marzo con 4 horas diarias, de 9.00 a 13.15 horas. Miren Tolosa quiso «animar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que se matriculen y aprovechen para aprender euskera». Es necesario completar un prueba de nivel concertando una cita en el teléfono 943 50 52 73 una vez realizada la inscripción.