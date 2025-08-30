El euskaltegi municipal abre mañana el plazo de inscripción para el nuevo curso

B. H. IRUN. Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31 Comenta Compartir

El plazo de inscripción para los cursos 2025-2026 del Euskaltegi Municipal se abrirá mañana, 1 de septiembre. El Ayuntamiento, a través del Área de Educación, ofrecerá como cada año dos opciones de matriculación: el curso intensivo (de octubre a diciembre) y el curso completo (de octubre a junio). El plazo de matrícula permanecerá abierto desde el lunes hasta el 12 de septiembre inclusive.

Las modalidades dependen del curso seleccionado. Los cursos intensivos del primer trimestre comenzarán el 1 de octubre y finalizarán el 19 de diciembre. Constan de cuatro horas lectivas al día. Para el segundo y tercer trimestre, se ofertarán nuevos cursos intensivos.

Por otro lado, los cursos anuales se iniciarán el 1 de octubre y concluirán el 19 de junio. La carga lectiva será de entre cinco y seis horas semanales, repartidas en horario de entre semana. En esta modalidad, se ofrecerá una amplia variedad de horarios.

En cuanto a la inscripción, este año se presentan algunas novedades. Las personas interesadas en los cursos deberán presentar la solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica de la web municipal o en las terminales de autoservicio ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Para ello, será necesario disponer de un sistema de firma electrónica.

Los beneficiarios del programa LANNAHI abonarán 20 euros por cada curso intensivo. Además de la solicitud, deberán completar la prueba de nivel, salvo quienes ya estén estudiando en el Euskaltegi Municipal o hayan sido alumnos en el curso anterior. Para realizar la prueba de nivel, las personas interesadas deberán concertar cita llamando al teléfono 943 505 273, una vez realizada la inscripción.