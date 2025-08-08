La Euskal Jira provocará cortes de tráfico a lo largo de esta mañana

M. A. I. Irun. Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49 Comenta Compartir

La Euskal Jira se celebra hoy en su nuevo horario, con un desfile matutino en vez de vespertino. Las gurdias saldrán a las 11.00 desde la avenida Letxunborro. El acto provocará varias restricciones en el tráfico de la ciudad: a partir de las 10.00 no se podrá acceder a la plaza Urdanibia por los viales Vega de Eguzkitza, Prudencia Arbide, Dolores Salís, Santa Elena, Pelegrin de Uranzu, Korrokoitz, Juncal y Papinea. El acceso al barrio de Larreaundi se realizará exclusivamente por la avenida Euskal Herria.

Desde las 11.00 también se cortará el acceso desde la calle Uranzu a la plaza Urdanibia, desviándose todo el tráfico hacia la avenida Navarra. Desde las 9.30 horas el acceso a la rotonda de Zubimuxu desde la rotonda de Gibeanaka estará cortado. A partir de las 10.50 horas la calle Hondarribia, paseo Colón y avenida Gipuzkoa estarán cortadas en sentido hacia Hondarribia. Desde las 11.00 horas, se cortará en ambos sentidos.

No se podrá acceder a la parada de autobús provisional de largo recorrido de la plaza Txanaleta desde las 10.50 hasta, aproximadamente, las 13.00 horas, cuando todo el desfile ya haya pasado por este punto. La parada de taxis de la plaza San Juan no sufrirá cambios, mientras que la de José Ramón Agirretxe, sí: el acceso se realizará por la avenida Gipuzkoa, utilizando la calle Luis Mariano (en sentido contrario), y la salida se realizará por las calles Joaquín Gamón y Pikoketa (sentido contrario).

En cuanto a los parkings, los de San Juan y Mendibil no sufrirán afecciones. El parking de paseo Colón, sí, ya que desde las 10.50 horas la entrada por José Ramón Agirretxe estará cortada, debiendo acceder por la avenida Gipuzkoa. La salida se realizará por las calles Joaquín Gamón y Pikoketa (en sentido contrario al habitual).

Las líneas de autobuses urbanos que circulen por las vías afectadas por el desfile podrán sufrir variaciones entre las 10.50 y las 13.00.

Dichas restricciones se irán levantando a medida que la cola del desfile vaya avanzando y la seguridad de los peatones esté garantizada, aproximadamente para las 13.45 horas.

También el domingo

El programa de la Euskal Jira contempla para mañana, domingo, la celebración del Campeonato de Gipuzkoa de Pentatlón en la plaza Urdanibia. Por ello, el tramo comprendido entre la calle Santa Elena y la calle Uranzu estará cortado al tráfico de vehículos de 9.00 a 14.30.