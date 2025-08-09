La Euskal Jira madruga y mantiene la acogida popular

Joana Ochoteco Irun Sábado, 9 de agosto 2025, 20:09 | Actualizado 20:24h. Comenta Compartir

Aún habiendo tomado la decisión con convencimiento, la organización de la Euskal Jira no podía evitar sentir cierta incertidumbre respecto a la acogida que tendría el nuevo horario del desfile, pasando de la modalidad vespertina a la matutina. «Nuestro miedo era, precisamente, que el cambio de horario provocara menos participación en la Jira, bien porque hubiera gente que se despistase con el cambio o porque tuviera que trabajar», comentaba Iñaki Olazabal, presidente de la comisión organizadora. Sin embargo, «estamos contentísimos», aseguraba al finalizar el desfile. «Hemos visto las aceras repletas, la participación ha sido buena y el ambiente en la plaza Urdanibia, una gozada».

Efectivamente, mucho público siguió el transcurso de la Jira a su paso por el paseo de Colón, y otros tantos disfrutaron sumándose en kalejira al desfile. Especialmente multitudinaria fue esa bajada a la carrera por la cuesta San Marcial, un imprescindible en cada edición. Tampoco faltaron, abriendo el desfile junto a la Banda, la pareja de gigantes baserritarras de la Irungo Atsegiña. Se les sumaron, en este caso de estreno en la Jira, los cabezudos baserritarras.

600 personas se sumaron a la Herri Bazkaria que ha retomado la organización del programa, agotando el aforo previsto en el frontón Euskal Jai de Santiago.

9 gurdias desfilaron por la mañana y quedaron expuestas durante el resto de la jornada en la plaza Urdanibia.

La reincorporación de la Herri Bazkaria al programa tuvo una acogida excelente con todos los tickets vendidos: «no entra una silla más», como resumía Iñaki Olazabal. La carpa instalada en el frontón Euskal Jai de Santiago recibió a 600 comensales que disfrutaron de una comida amenizada por bertsolaris, trikitilaris y dantzaris. Como subrayaba el presidente de la Comisión de la Euskal Jira, «lo más importante es que la gente se lo pase bien, con respeto y demostrando lo que somos los irundarras: gente a la que le gusta disfrutar».

La fiesta siguió por la tarde

El cambio del horario del desfile no significó que la fiesta terminase antes: continuó por la tarde a un ritmo que obligó a que la organización reforzase el avituallamiento. La plaza Urdanibia fue escenario de una tarde de actuaciones continuas, con baile y música sobre el escenario y las txoznas funcionando a pleno rendimiento. La Dantza Jira Erromeria de Kemen Dantza Taldea, los bailes del grupo Muxutruk y un fin de fiesta al ritmo de la DJ Aitana Grandes redondearon una Euskal Jira brillante que contó con el favor popular y el de la climatología.

Mención aparte merecen, un año más, las nueve gurdias que conformaron el desfile y que tras finalizar el recorrido permanecieron expuestas en la plaza Urdanibia. Abrió la comitiva la gurdia de la organización, con sus escudos de las siete provincias de Euskal Herria; le seguía la de los hendaiarras Pausukoak, este año dedicada a la nao San Juan. Irungo Euskal Kirolak homenajeó el aniversario de Ola Sagardotegia, y Eraiki Dantza Taldea y Behobia hicieron lo propio con el caserío Aldabe. La AVV Meaka recreó el paraje de Irusta, con su batería de hornos de calcinación. Kemen Dantza Taldea recordó a los balleneros vascos; y la AVV Santiago y Santiagoko Deabruak presentaron una réplica de la escultura Laiak de Gabriel Narzabal. La gurdia de Ventas-Katea estaba dedicada al caserío Aranibar, y la del Foro Irun Hogeitabat recreó el puente de Ibarla que Gaspar Montes Iturrioz inmortalizó en una de sus obras.

El programa de la Euskal Jira concluye este domingo con la celebración del Campeonato Gipuzkoano de Pentatlon de deporte rural, a partir de las 11.30 en la plaza Urdanibia. La celebración del evento provocará algunas restricciones de tráfico: el tramo comprendido entre la calle Santa Elena y la calle Uranzu estará cortado desde las 9.00 hasta las 14.30.

