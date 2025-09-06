Irun«Euskal Herriak horrelako espazioak behar ditu»
Jokin Pinatxo musikari beratarra 'Geltoki' programaren lehenengo gonbidatua izango da ostegunean, eta hilaren 26an kontzertua eskainiko du
Irun
Larunbata, 6 iraila 2025, 20:52
Janus Lesterrek zabalduko du CBA berriaren Geltoki programa ostegunean 20:00etan egingo den topaketarekin. Irailaren 26an, leku berean izango dira berriro ere, baina kontzertua eskaintzeko. Jokin Pinatxo taldeko abeslariak CBAk eskaintzen duen gunea eta programa honen bidez publikoarekin harreman zuzena izateko aukera baloratzen ditu. Sarrerak irun.org webgunean daude salgai, 2 eurotan.
–'Geltoki' programaren bidez artista eta publikoa solasaldian batzen dira. Zer iruditzen zaizu ekimen hau?
–Oso interesgarria da. Gure kasuan, publikoak kontzertu batean ikusi ezin duen hortaz hitz egingo dugu. Sorkuntza prozezua, atzetik dagoen lana, estudio orduak, etxeko zirriborroak... Jendeaurrean islatzen dena atzetik duen lana ezagutzea interesgarria dela pentsatzen dut, eta musikarientzat garrantzitsua da lan hori erakustea.
«Elkarrizketa modu naturalean eramango dugu eta publikoa solasaldiaren parte izango da»
–Musikariek baduzue alderdi publiko bat, baina horren atzean ikusezina den lan asko dago ere.
–Eta horixe da denbora gehienean hartzen zaituena. Azkenean, publikoarekiko duzun lana kontzertuetan edo elkarrizketetan eskaintzen duzun denbora hori da, baina %80a etxean egiten dena da, ikuslerik gabe. Horren inguruan hitz egitea eta erakustea denentzat aberasgarria izan daitekela uste dut.
–Nolakoa izango da datorren asteko topaketaren dinamika?
–Nerea Aliasekin batera solasaldi bat izango da, nahiko irekita. Elkarrizketa modu naturalean eramango dugu. Sortu ditudan abestiaz, inspirazioaz eta horrelako proiektu bat sortzea atzetik duen lan horretaz guztiaz hitz egingo dugu.
–Publikoak bere galderak eta hausnarketak planteatzeko aukera izango du, ezta?
–Zalantzarik gabe. Esaten nuen bezala, elkarrizketa modu naturalean eramango dugu, entzuleek edozein gauza galdetu dezaten, edozein momentuan. Ez da bakarrik guk eskainiko duguna, publikoa solasaldiaren parte izango da.
–Zer deritzozu kultur gune berri honi?
–Euskal Herriak horrelako espazioak behar ditu. Musikarien artean aipatu izan dugu badirela oso haundiak edo oso txikiak diren espazioak. CBA berria moldagarria da, aukera ezberdinak eskaintzen ditu aretoan. Irun bezalako leku batek horrelako espazioa behar zuen, beste aktibitatea emango dio hiriari.
–Bertan izango zara berriz irailaren amaieran, hilaren 26an, kontzertu bat eskaintzeko.
–Gogotsu nago bertan jotzeko. Etxetik oso gertu egongo naiz eta, beraz, berezia izango da. Udako bira bukatu eta gero, antzokietara itzulera da, eta kontzertu hori oso berezia izango dela uste dut. Janus Lesterrekin hasi eta eskaini genuen laugarren edo bosgarren kontzertua Irunen izan zen, Zabaltza plazan. Duela bi urte edo izan zen, hasiberritan. Orain, gure bigarren diskarekin itzultzen gara; beraz, kontrastea dago lehenengo emanaldi horrekin alderatuta.
–'Lore' da bertan aurkeztuko duzuen lanaren izena. Nolako harrera jasotzen ari da?
–Ona, espero baino hobea. Dexente urduri ibili nintzen diskoa atera aurretik, ez nekielako jendeak zer esperoko zuen Janusen bigarren lan batetik. Egia esanda, harrera oso-oso ona izan du.
