'Etorri eta ezagutu' será el cartel de las fiestas de San Pedro y San Marcial

IRUN. Sábado, 18 mayo 2019, 00:32

'Etorri eta ezagutu' será el cartel anunciador de las próximas fiestas de San Pedro y San Marcial. Esta obra, realizada por Ane Eguiazabal inspirada en una idea de Alberto Calvo, ha sido la ganadora del concurso convocado por el área de Cultura: ha obtenido más de la mitad de los votos repartidos entre los cinco finalistas del certamen.

Concretamente, 'Etorri eta ezagutu' ha recibido el apoyo de 1.138 de los 2.018 irundarras que han participado en la votación a través de la página web municipal, el 56%. Tras el cierre del proceso de participación, la madrugada del jueves a ayer, el jurado profesional del concurso se reunió para confirmar el resultado y decidir el accésit entre el resto de finalistas: este premio ha recaído en el cartel 'San Martzial', obra de Ángel Blanco. Para tomar esta decisión el jurado ha valorado diversos criterios, entre ellos la innovación en la técnica utilizada.

Trabajo en equipo

'Etorri eta ezagutu' es un cartel creado en equipo. «Cada uno ha puesto su parte», cuenta Ane Eguiazabal. Esta irundarra, a punto de cumplir 25 años, explica que «Alberto tuvo la idea pero no sabía cómo llevarla a cabo». Efectivamente, Alberto Calvo, irundarra de 28 años, imaginó un posible cartel de sanmarciales inspirado «en los carteles turísticos de Estados Unidos de los años 50. Me parecía una idea atractiva, diferente a carteles de años anteriores», señala el joven. Sin embargo, «aunque tengo algunas nociones básicas de diseño, no tenía tiempo para hacerlo». Ane, por su parte, estudia Ingeniería pero «me he formado por mi cuenta en diseño gráfico y sabía cómo llevar a cabo esa idea», comenta. «Ane tenía el tiempo y las herramientas necesarias para hacer el cartel y, además, tiene muy buen gusto», añade Alberto.

Una vez terminado y presentado, sólo quedaba esperar. Que su obra fuera elegida como finalista por un jurado profesional ya fue una alegría, pero cuando comenzó el plazo de votación popular «nos pusimos un poco nerviosos», aunque «creíamos que teníamos posibilidades de ganar: gente de nuestro entorno que no sabía que nosotros éramos los autores nos comentaba que era de los carteles que más les gustaba...», recuerda Ane. «Teníamos la sensación de que el cartel estaba gustando», corrobora Alberto. Lo que no se esperaban es ganar con más de la mitad de los votos: «¡es un porcentaje muy grande!», «no nos lo esperábamos, estamos super contentos».

Ahora, ambos tienen «muchas ganas de ver el cartel por todos los rincones de la ciudad», asegura Ane. Alberto añade que «a mí me da un poco de vértigo: va a estar en los programas de fiestas que llegan a casa, en todos los establecimientos... Va a ser un subidón». Alberto concluye recordando que aunque el cartel «fue mi idea, Ane ha currado muchísimo para hacerla realidad. Estoy super agradecido, sin ella no hubiera podido sacarla adelante».