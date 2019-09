El oro estatal de Teresa Errandonea fue aplaudido en el Ayuntamiento Teresa Errandonea fue objeto de un sencillo pero bonito reconocimiento en el Ayuntamiento de Irun. / FOTOS: F. PORTU Entrañable recepción a la campeona de España de 100 metros vallas | «Muchas gracias a todos los que me arroparon antes del campeonato, me ayudaron a ir con una mentalidad diferente» I.A. IRUN. Jueves, 19 septiembre 2019, 00:16

«Normalmente las recepciones que hacemos aquí a deportistas suelen ser a equipos, pero en este caso es a una persona en una modalidad inviddual, lo que tiene un mérito especial y requiere carácter fuerte y tener claros los objetivos».

Así se expresó el alcalde José Antonio Santano en la recepción que el Ayuntamiento ofreció a Teresa Errandonea por haberse proclamado campeona de España de 100 metros vallas y en lo que seguro acertó es en lo claro que tenía la irundarra desde hace muchos años el objetivo de ganar un oro al aire libre. Con 18 años consiguió el primer oro estatal absoluto en pista cubierta y desde entonces había buscado éste, que llegó en la localidad alicantina de La Nucía, con 24 años, a dos meses de cumplir los 25.

Este éxito, según Santano, «es la consecuencia del trabajo bien hecho, tanto por la propia Teresa como por el Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea y debemos felicitarles a ambos».

Con la recepción de ayer, «queremos que sientas que es la ciudad la que reconoce un éxito importante, que lograste además de manera contundente».

Santano entregó a Errandonea una réplica de San Juan Arri, «símbolo de la ciudad y que no entregamos a mucha gente, pero que tú te mereces».

Gracias a todo el mundo

La protagonista empezó dando «gracias al Ayuntamiento y a quienes han hecho posible este acto. Es un orgullo muy grande recibir un premio en mi ciudad». Ya antes ha sido designada mejor deportista irundarra en categoría femenina en los años 2012 y 2017.

Para Teresa, «este título es los que más ilusión me han hecho. Tengo que agradecer a la gente que está aquí y a otros que no han venido. Fue increíble lo arropada que me sentí antes del campeonato, lo que me permitió encararlo de forma diferente, con otra mentalidad».

E insistió en agradecer a «familia, amigos, entrenadores y a los medios de comunicación que han plasmado tanto el trabajo como los resultados».

Por último, Josema Soto, presidente del Super Amara-BAT, se dirigió a Errandonea para «felicitarle y darle las gracias por estar con nosotros. Que sepas que te queremos». Y al alcalde le animó a que «no deje de reconocer el trabajo y los éxitos del deporte irunés».