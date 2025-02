«Estar en la lista de nominados ya era suficiente premio para nosotros»

Iñigo Aristizabal IRUN. Sábado, 22 de febrero 2025, 20:59 Comenta Compartir

Haimar Etxeberria e Irune Muguruza, que en la Gala del Deporte fueron designados mejores deportistas irundarras del 2024, practican deportes distintos, pero compartieron muchos pensamientos tras la gala de Ficoba. Ninguno de los dos esperaba ser premiado.

El ciclista asegura sentirse «un privilegiado por recibir este premio. Es por el 2024, que fue un año muy bueno para mí, en el que conseguí varias victorias y, sobre todo, mi sueño de pasar a profesionales. Pero a ese 2024 llegué con muchos años de trabajo y creo que el premio engobla también lo realizado antes. Que te quieran y te apoyen en casa es una alegría muy grande».

Para Etxeberria, «estar entre los nominados ya era como un premio. No me esperaba ganar porque hay mucho nivel. No daba un duro por mi». ¿Quién podría haber sido el ganador si no hubiera sido él? Tiene claro que «muchos los merecen, han sido destacados en sus deportes».

Por su parte, Muguruza destaca que «en tu casa te den un premio así supone una gran alegría». Tampoco ella se lo esperaba. «No, para nada. En el momento en que dijeron mi nombre me llevé una alegría muy grande».

Coincide en el hecho de que «estar nominada ya era algo muy importante y ahora, con el premio, doble alegría».

El premio es para alabar su trabajo del 2024 pero también está siendo bueno el de este 2025. «He empezado bien y tengo muchos retos por delante». Este mismo fin de semana participa en el Campeonato de España de categoría absoluta, a pesar de que es sub'23.

Zubimendi, desde Miami

La ganadora del Irundarron Saria llegó a la Gala del Deporte a través de videoconferencia desde Miami, donde lleva varios años estudiando.

Naroa Zubimendi, que ya ganó este premio en 2023 con Aizpea González y en 2024 con González, Amaiur Etxeberria y Ainhoa Zapirain, quiso «dar las gracias a todos los que me han votado» y aprovechó para «hacer una mención especial a mi club, Santiagotarrak, y sobre todo a mis entrenadores Iñaki Zabaleta e Iñaki Peña».

Relata Zubimendi, «llevo once años en Santiagotarrak, que es mi segunda casa. Y aunque en los últimos cuatro años he estado viviendo fuera, cada vez que vuelvo me acogen como si nunca me hubiera ido. Tengo mucha suerte de pertenecer a este club y estoy muy contenta de cómo está avanzando, sobre todo la sección del remo».

Respecto a 'Xaba' y Peña, «me han enseñado cómo triunfar en este deporte o en cualquier deporte. Pero no me refiero a ganar, sino a valores que me han enseñado como la disciplina, la humildad, la competitividad y el esfuerzo. Están en las buenas y en las malas y también me ayudan a poner los pies en la tierra y que no se me olvide nunca que no siempre vas a ganar, que también hay días que puedes perder».