Las obras de la nueva estación ya han revolucionado el paisaje urbanístico del entorno en lo que, de momento, sólo es un adelanto de la transformación visual y logística que conllevará la nueva infraestructura. Lo primero que llama la atención es el tamaño de esa estación a cuyo lado oeste queda una vista despejada de Jaizkibel; al este, la constatación de la cercanía con Pío XII que se materializará a través de la futura pasarela. Lo que se ve es, de momento, un bosquejo de lo que llegará, pero apunta alto: «es una estación propia de la capital del Bidasoa».

La definición la suscribe el secretario de Estado de Transportes, y exalcalde de Irun, José Antonio Santano, que ayer visitó las obras acompañado por la alcaldesa, Cristina Laborda; la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca; y la diputada de Movilidad, Azahara Domínguez. Junto al presidente de Adif, Pedro Marco, recorrieron el interior de la estructura de la futura estación. La primera fase del proyecto avanza hacia su finalización cuando han transcurrido «dos años de obra efectiva», recordó Santano. «Es la obra pública más importate que se ha hecho en la historia de la ciudad de Irun», con una inversión de 75 millones de euros a los que habrá que sumar la cuantía de la pasarela que conectará la estación con Pío XII, generando un vínculo directo entre el barrio San Miguel y esta zona del centro.

El secretario de Estado aseguró que las obras «avanzan a velocidad de crucero». Una vez concluya esa primera fase se pondrá en servicio el módulo 1 de viajeros y las vías 1, 2 y 3. El conjunto de la nueva estación entrará en funcionamiento a finales de 2026. Santano apuntó a que el servicio de Cercanías que se ofrecerá entonces será «mejorado tanto en frecuencias como en material». La infraestructura dará cabida también a la media y larga distancia, y estará adaptada para la futura llegada de la Alta Velocidad. El secretario de Estado dio valor al hecho de que la estación de Irun «será la primera que se encuentren los ciudadanos que entren en nuestro país. La ciudad va a recuperar el papel histórico que siempre ha tenido en el ámbito ferroviario».

Cumpliendo los plazos

Aunque aún queda trabajo por delante, Santano subrayó que «el ritmo de las obras va bien». La alcaldesa corroboró que se van cumpliendo «los plazos previstos», y afirmó que esta infraestructura «es el símbolo del nuevo Irun que ya se perfila en el horizonte». La consejera de Movilidad Sostenible se refirió a la futura integración de la línea de Euskotren en la plataforma de Adif: en abril «encargamos el estudio informativo» que indicará cómo abordar esa incorporación «y cómo deberá ser la nueva estación del Topo que construiremos en este entorno para alcanzar esa intermodalidad completa», indicó Susana García Chueca. Asimismo, «vamos a reconstruir la actual estación de Colón y a mejorar la de Belaskoenea».

La integración de la estación en el entorno de la calle del mismo nombre se resolverá con la ejecución de una plaza, en la que se ubicarán una parada de taxi, aparcamiento para bicicletas y un 'Kiss & ride': este último término se refiere a una zona en la que los vehículos privados que estén trasladando a una persona a la estación pueden detenerse durante unos instantes o, al contrario, recoger a pasajeros que acaben de llegar a Irun.