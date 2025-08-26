La estación Bida de la red geodésica incorpora un nuevo receptor

La Diputación de Gipuzkoa ha instalado este verano un nuevo receptor geodésico en el instituto Bidasoa. La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del ... Territorio, Azahara Domínguez, que visitó el centro con este motivo, recordó que la infraestructura geodésica de Gipuzkoa se creó en los años 80 con el objetivo de «dotar al territorio de un marco actualizado de referencias topográficas de alta precisión». Una parte de esa infraestructura geodésica es la red GNSS, que cumple ahora veinte años en el territorio. Esta red ofrece, «de manera gratuita y en tiempo real», correcciones de observaciones de satélites GNSS para trabajos topográficos de precisión.

La red cuenta con cuatro estaciones forales, pero integra los datos de otras estaciones públicas y privadas. El Centro Integrado de Formación Profesional Bidasoa de Irun mantiene actualizada y operativa ésta que se ha renovado. El nuevo receptor, que ha costado 9.260 euros, ha duplicado el número de satélites disponibles para los usuarios, ya que suma las redes de satélites Galileo (Europa) y Beidu (China) a la estadounidense GPS y la rusa Glonass que eran las únicas con las que operaba el equipo anterior.

Esta estación Bida junto con el resto de la red permite obtener coordenadas en tiempo real con precisión centimétrica. El año pasado hubo prácticamente 20.000 horas de trabajo de campo en este sistema guipuzcoano.