Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Junkal Amunarriz, directora del Instituto Bidasoa; Azahara Domínguez, diputada de Ordenación del Territorio, y Sandra Caballero, concejala.

Irun

La estación Bida de la red geodésica incorpora un nuevo receptor

El nuevo receptor del Instituto Bidasoa lo ha costeado la Diputación y es compatible con más sistemas de posicionamiento

M. A. I.

Irun

Martes, 26 de agosto 2025, 20:17

La Diputación de Gipuzkoa ha instalado este verano un nuevo receptor geodésico en el instituto Bidasoa. La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del ... Territorio, Azahara Domínguez, que visitó el centro con este motivo, recordó que la infraestructura geodésica de Gipuzkoa se creó en los años 80 con el objetivo de «dotar al territorio de un marco actualizado de referencias topográficas de alta precisión». Una parte de esa infraestructura geodésica es la red GNSS, que cumple ahora veinte años en el territorio. Esta red ofrece, «de manera gratuita y en tiempo real», correcciones de observaciones de satélites GNSS para trabajos topográficos de precisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  3. 3

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  4. 4 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  5. 5 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  6. 6 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  7. 7

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  8. 8 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  9. 9 Los accesos al estadio de Anoeta, barra libre para los aficionados a la Real Sociedad: «No todo vale en el fútbol»
  10. 10 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La estación Bida de la red geodésica incorpora un nuevo receptor

La estación Bida de la red geodésica incorpora un nuevo receptor