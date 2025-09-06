Un espacio en el que disfrutar de la cultura en modo activo

La cultura, en todas sus expresiones, conquista un nuevo espacio en Irun la próxima semana. La apertura de la segunda fase del CBA marca un antes y un después no sólo en lo que se refiere al consumo cultural, sino también respecto a la creación y la creatividad. «Hasta ahora, en cualquier espacio cultural de la ciudad disfrutábamos de una lectura, un teatro, un concierto...», enumera la delegada de Cultura, Nuria Alzaga. El nuevo CBA, en cambio, ofrece la oportunidad de jugar un papel activo aunando consumo, creación y una vivencia experiencial.

El programa de la inauguración que arrancará el jueves que viene, día 11, es ejemplo de ese espíritu: el 'Geltoki' que protagonizará Janus Lester (con entradas a la venta en irun.org) unirá a artista y público en un espacio compartido. «Es una oportunidad para conocer más de cerca al artista» y su proceso creativo. Se trata de «conocer experiencias, tener contacto, compartir en primera persona», sin descartar la opción de seguir disfrutando de la cultura desde un rol más pasivo. Nuria Alzaga cita también el encuentro con el guionista irundarra Diego San José, que tendrá lugar el sábado. Ese mismo día se ofrecerán sendos talleres sobre teatro y música, dirigidos respectivamente por Patxi Pérez y Taupa, dirigidos al público familiar: también a ellos se les quiere invitar a «disfrutar y descubrir» estas disciplinas artísticas de un modo activo. La experimentación es un concepto clave en este nuevo CBA.

Jueves, 11 de septiembre

19 00. Inauguración de la exposición de Jon Benet 'Jonbismo-Reencuentro'.

20.00. Geltoki encuentro con Janus Lester. Entradas, 2 euros.

Viernes, 12 de septiembre

12 00 a 14.00. Visitas guiadas a asociaciones y colectivos.

19 00. Dantza Hirian.

20 30. Podcast 'El sentido de la birra'. Entradas agotadas.

Sábado, 13 de septiembre

11 00. Taller de teatro para familias con Patxi Pérez.

12 00. Taller de música para familias con 'Taupa!'

13.00. Exposición inmersiva 'Evolución desde la imperfección arte, realidad virtual y neurociencia', de Silvia Sánchez. Presentación del proyecto 'Relatos del nuevo hogar', de Arkameyers.

19 00. IrekiArt con Diego San José y el cómico Mikel Pagadi.

22 00. DJ Set con Irune Muguruza e Iñigo Jiménez. Entradas a 2 euros.

Ekicc y Artoteka

Esa vocación se materializará a través de otros programas ligados al equipamiento: un ejemplo es Ekicc, que nace con el objetivo de impulsar proyectos culturales locales. Está dirigido a profesionales y pequeñas empresas de la industria cultural y creativa y se desarrollará a lo largo de este otoño. La primera sesión tendrá lugar el 23 de septiembre. Mediante este programa se aspira a «facilitar a los agentes locales» ligados a la cultura y la creatividad «una serie de competencias clave» en los ámbitos de «gestión, innovación, digitalización, financiación...».

El nuevo CBA incorpora también Artoteka, convirtiendo a Irun en el primer municipio guipuzcoano ligado a este proyecto impulsado por artistas que nació en Bizkaia en 2020. Artoteka es una plataforma de préstamos de obras de arte contemporáneo y de mediación entre artistas y ciudadanía. «Hablamos de que esas obras formen parte de la vida cotidiana de iruneses e irunesas», en formato de préstamo. La delegada de Cultura reivindica también la relevancia de los creadores locales en el nuevo CBA: «en la industria cultural hay personas que necesitan orientación o formación», que se les quiere facilitar a través de este espacio.

«El CBA es casa»

«El CBA es casa», resume la delegada de Cultura, y es una casa en la que, partiendo de la base de que cualquier persona, independientemente de su edad, tiene el potencial de ser un consumidor de cultura, extiende la invitación a jugar un papel más activo. La cultura KM0 seguirá teniendo un peso significativo, en combinación con «artistas de referencia».

