El Día de las Escritoras tiene su presencia local en el CBA En voz alta. En el CBA se leyeron textos de 19 autoras. / F. DE LA HERA En el acto de la biblioteca los irundarras pudieron participar dando voz a los textos de 19 autoras M. A. I. IRUN. Martes, 15 octubre 2019, 00:28

La biblioteca municipal CBA se sumó ayer a los actos para la celebración del Día Internacional de las Escritoras impulsados por la Biblioteca Nacional de España, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe) y la Asociación Clásicas y Modernas (CyM).

Para tratar el tema elegido para este año, 'Mujeres, amor y libertad', desde la Biblioteca Nacional se seleccionaron textos de 19 de escritoras de distintas épocas. Fragmentos de obras de todas ellas fueron recitados ayer en el centro cultural irundarra por parte de otros tantos ciudadanos que pusieron voz al acto. Para acompañar esas lecturas, el acto contó la presencia de Esther Barandiaran al piano.

Hoy, charla de Laura Freixas

Precisamente una de las fundadoras y la primera presidenta (2009-2017) de la Asociación Clásicas y Modernas, la escritora Laura Freixas, ofrecerá una charla para completar los actos en el CBA por el Día Internacional de las escritoras. Su conferencia se presenta bajo el título 'A mí no me iba a pasar, en la tradición de la literatura de mujeres', recogiendo en la denominación el nombre de la última publicación de la autora barcelonesa 'A mí no me iba a pasar', que salió a la venta el pasado mes de junio. Una autobiografía con perspectiva feminista que encaja con el tema elegido para este año.