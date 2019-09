«Veo al equipo muy ilusionado y con hambre de intentar triunfar» Jacobo Cuétara, en un amistoso de este verano. / F. DE LA HERA El Bidasoa-Irun visita hoy a Ademar León a partir de las 20.30 horas | «Son muy buenos pero mi mayor preocupación es que demos nuestro nivel. Si lo hacemos, tendremos opciones de ganar», señaló Cuétara E.P. IRUN. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:23

El 'EuroBidasoa' disputa hoy el primer partido oficial de una temporada histórica. Lo hará en la competición que tantas alegrías le dio el año pasado, la liga, en un escenario y ante un rival que convierten la cita de esta esta noche en un encuentro de los grandes.

El ABANCA Ademar León espera en el Palacio de los Deportes (20.30 horas, app LaLigaSports) para la celebración de la primera jornada, en una pista en la que el año pasado los irundarras dieron un golpe encima de la mesa venciendo 20-23 para consolidar su segunda posición y sus aspiraciones europeas.

El Bidasoa llegará al choque tras una pretemporada que ha dejado a su técnico, Jacobo Cuétara, «muy contento. Nos marcamos como objetivo principal llegar al nivel de compenetración del año pasado y lo hemos conseguido con creces».

En la comparecencia previa celebrada ayer en Artaleku, el entrenador del Bidasoa-Irun echó la vista atrás para recordar las grandes dificultades que se encontraba su equipo hasta hace no tanto para puntuar en casa de los grandes. «Durante todas estas temporadas hemos ido viviendo un proceso que nos ha preparado para competir bien en estos grandes escenarios».

«Al principio nos superaba. Luego nos enfadábamos, porque yo pensaba que el equipo estaba preparado pero el entorno nos seguía imponiendo. Poco a poco fuimos consiguiendo algún punto, como aquel de Logroño, que fue el primero en una gran pista, y la temporada pasada nos hicimos con la victoria en Granollers, León y también Logroño», recordó el riosellano.

Preguntado por el potencial de los de Manolo Cadenas, que también jugarán en Europa este año, el entrenador bidasotarra resumió que «son muy buenos», aunque manifestó que su «mayor preocupación es que nosotros demos nuestro nivel. Si lo damos estoy tranquilo y vamos a tener opciones de ganar».

No cree Jacobo Cuétara que el caramelo de la Champions vaya a despistar a los suyos en la competición doméstica. «Veo a la gente muy ilusionada. Sabemos que son dos competiciones paralelas, podríamos añadir una tercera y una cuarta, cada una de ellas con diferentes objetivos. El año pasado trabajamos a muerte para tener éxito y ahora lo que se abren son más vías para poder volver a tenerlo. Creo que el equipo está con hambre de intentar triunfar en todo».

Varias competiciones

El hecho de tener que compaginar varias competiciones, y mantener el nivel, es uno de los grandes retos del conjunto de Cuétara para seguir estando entre los grandes. «El año pasado conseguimos llegar a estar a su nivel deportivo e incluso superarlos. Ahora creo que a nivel social, institucional y económico también estamos a la par. La dificultad radica en que tenemos que jugar competición europea y seguir estando con ellos. Cada vez es más difícil pero es el siguiente reto».

Cuétara tendrá a todos sus hombres disponibles para el duelo de esta noche en el Palacio de los Deportes, incluido al recién llegado Matheus Francisco Da Silva. No quiso desvelar si participará o no ante los leoneses. «Habrá que tener paciencia con él e ir poco a poco. No ha tenido proceso de adaptación y ha entrado directamente en una semana de competición».

El riosellano y Kauldi Odriozola estuvieron el martes en la gala de la Asobal para recibir los premios a mejor entrenador y mejor extremo derecho del curso pasado. «Comentábamos Kauldi y yo al acabar que daba vértigo, porque estamos hablando de jugadores que están luchando por ser los mejores del mundo en su puesto. Me han dado un premio que no recibes todos los días, ni todos los años o nunca sucede. El lunes miré el historial de los entrenadores que lo habían recibido previamente y sentí lo mismo, vértigo, muchos de ellos históricos. Verme ahí reflejado es un orgullo para mí».