Irun

El equipo femenino se nutre de jóvenes jugadoras de la cantera

El BIOK-Txingudi jugará hoy el primer partido de liga, a las 17.00 en Elorrio

I. A.

IRUN.

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:53

También se va a poner en marcha la Liga Vasca para el equipo femenino, que hoy a las 17.00 en Elorrio se medirá al gEUreA. Será la tercera temporada para las irundarras, que no podrán contar con las jugadoras del Hernani, ya que esta temporada jugarán la liga Vasca con equipo propio.

A esas bajas hay que sumar las de Enara Arruti y Yaiza García, que jugarán en el Cisneros de Madrid, además de varias jugadoras que se han retirado por diversos motivos.

Por contra, en el apartado de incorporaciones cabe destacar la llegada de cuatro jugadoras de la cantera, Greta Gutiérrez y Paula da Purificaçao, que han formado parte del equipo sub'14 que se proclamó campeón de Gipuzkoa, y Maddi Aguinagalde y Naia Piquero, que militaron en el equipo de rugby 5. Además de éstas, se suman al equipo Alaia Santos, ex jugadora de La Unica, Ainara Guerrico, recuperada de sus lesiones, y Carole Daubas y Maider Sarran, que proceden del Stade Hendayais.

El debut liguero de este año no será fácil, ya que se prevé que el gEUreA, equipo formando por Elorrio, Urgozo y Arrasate, sea un duro rival.

