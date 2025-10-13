Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tito Díaz, con cinco, fue el máximo goleador ante el Huesca. F. DE LA HERA

Irun

El equipo amarillo sigue liderando la Liga y con la segunda mejor defensa tras el Cuenca

Los irundarras fueron superiores al Huesca, al que derrotaron 32-24

I. A.

IRUN.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29

Comenta

Siempre teniendo en cuenta que el Barça tiene un partido menos, pero gusta mirar la clasificación de la Liga Asobal y ver en el primer puesto al Irudek Bidasoa Irun, con nueve puntos y empatado con el Torrelavega. Después vienen Barça y Granollers con ocho puntos y Ademar, con siete.

En la quinta jornada los irundarras se midieron al Huesca y se impusieron 32-24, 16-13 al descanso. Esos 24 goles son los menos recibidos esta temporada tanto en partidos de liga (25, 30, 26 y 30 anteriormente) como en European League (26 y 24). De esta manera, el Irudek Bidasoa Irun presenta actualmente la segunda mejor defensa de la competición doméstica, con un promedio de 27 goles encajados por jornada, uno más que el Cuenca, que ha encajado 28, 25, 22, 28 y 27.

Tras el partido contra el Huesca, Alex Mozas aseguró que «veo muchos puntos de mejora. Y siempre cuando hay algo que mejorar, tan claro para mí al menos, es bueno porque tienes trabajo que hacer, si no ya estaría todo hecho».

Defendimos muy bien

Destacó que «defendimos muy bien. Dejamos en 24 goles a un equipo que la jornada anterior había metido 33 al Granollers». La defensa «no fue solo estar muy juntos, ayudarnos bien, sino provocar pérdidas, hacer un poco de trabajo de presiones, de hacerles dudar. Estuvimos muy bien en esa faceta».

En definitiva, «cuando te meten tan pocos goles es un cómputo de todo, de provocar muchas pérdidas, de que la portería ha estado correcta...» Ya sólo quedan tres equipos invictos en competición, Bidasoa, Torrelavega y Barça.

Y el viernes los irundarras visitarán al conjunto blaugrana, a partir de las 21.00 horas y retransmitido por Teledeporte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El equipo amarillo sigue liderando la Liga y con la segunda mejor defensa tras el Cuenca

El equipo amarillo sigue liderando la Liga y con la segunda mejor defensa tras el Cuenca