El equipo amarillo sigue liderando la Liga y con la segunda mejor defensa tras el Cuenca

I. A. IRUN. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29

Siempre teniendo en cuenta que el Barça tiene un partido menos, pero gusta mirar la clasificación de la Liga Asobal y ver en el primer puesto al Irudek Bidasoa Irun, con nueve puntos y empatado con el Torrelavega. Después vienen Barça y Granollers con ocho puntos y Ademar, con siete.

En la quinta jornada los irundarras se midieron al Huesca y se impusieron 32-24, 16-13 al descanso. Esos 24 goles son los menos recibidos esta temporada tanto en partidos de liga (25, 30, 26 y 30 anteriormente) como en European League (26 y 24). De esta manera, el Irudek Bidasoa Irun presenta actualmente la segunda mejor defensa de la competición doméstica, con un promedio de 27 goles encajados por jornada, uno más que el Cuenca, que ha encajado 28, 25, 22, 28 y 27.

Tras el partido contra el Huesca, Alex Mozas aseguró que «veo muchos puntos de mejora. Y siempre cuando hay algo que mejorar, tan claro para mí al menos, es bueno porque tienes trabajo que hacer, si no ya estaría todo hecho».

Defendimos muy bien

Destacó que «defendimos muy bien. Dejamos en 24 goles a un equipo que la jornada anterior había metido 33 al Granollers». La defensa «no fue solo estar muy juntos, ayudarnos bien, sino provocar pérdidas, hacer un poco de trabajo de presiones, de hacerles dudar. Estuvimos muy bien en esa faceta».

En definitiva, «cuando te meten tan pocos goles es un cómputo de todo, de provocar muchas pérdidas, de que la portería ha estado correcta...» Ya sólo quedan tres equipos invictos en competición, Bidasoa, Torrelavega y Barça.

Y el viernes los irundarras visitarán al conjunto blaugrana, a partir de las 21.00 horas y retransmitido por Teledeporte.