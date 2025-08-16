«Envejecer es llenar los años de vida y no la vida de años» La irundarra partirá el próximo día 23 al Ártico para participar en el exigente desafío Santa Lucía SeniorsEsther Aristieta Aventurera veterana

BÁRBARA HOSSEIN Irun. Sábado, 16 de agosto 2025, 20:38 Comenta Compartir

La irundarra Esther Aristieta participará, junto a cuatro españoles mayores de 65, en el desafío Santa Lucía Seniors, un reto que engloba las disciplinas de kayyak, trekking y vela en la localidad noruega de Svalvard.

–¿En qué consiste eldesafío Santa Lucía Seniors, la aventura que le llevará dos semanas en el Ártico?

–Partimos de Madrid el 23 de agosto rumbo a Oslo. Al día siguiente embarcaremos hacia el archipiélago de Svalbard. Nuestro destino es uno de sus asentamientos: una antigua mina de carbón soviética abandonada, que en verano apenas reúne a una decena de personas. Desde allí comienza la expedición en barco, recorriendo la costa oeste de Svalbard y adentrándonos en fiordos donde podremos contemplar glaciares. En dos puntos del trayecto está previsto realizar salidas en kayak, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Para el regreso, haremos dos días de trekking, aunque la experiencia será, sobre todo, de navegación.

DESAFÍO«Entraremos en los fiordos y veremos los glaciares. En dos puntos está previsto que hagamos kayak; y para el regreso, trekking»VEJEZ«Queremos crear nuevas imágenes que ayuden a tener un nuevo concepto sobre lo que realmente significa hoy en día cumplir años»

–¿Cómo ha sido la preparación para enfrentarse a estas disciplinas tan exigentes a sus 67 años?

–Kayak ya hacía en el Bidasoa, por lo menos una o dos veces a la semana. Me he hecho alguna bajada de algún río por las Landas también. Trekking, hemos hecho un grupo de monte con unas amigas mías y sus chicos, que uno es muy montañero. Ahora hemos estado dos días en el Pirineo. La verdad es que estamos disfrutando un montón de los entrenamientos. Y en cuanto a la vela, que es un poco lo que yo nunca había hecho, he estado una semana de clases en Donostia. Los del proyecto Santa Lucía Senior nos pusieron un plan de entrenamiento.

–¿En qué consisitió la prueba de selección que hizo en Denia?

–Nos metieron a 14 personas, 7 hombres y 7 mujeres, en dos barcos. Y fueron tres días y dos noches. Teníamos que hacer las guardias de cuatro horas cada uno. Dos de ayudante y dos de timón. Y luego teníamos un poco que organizarnos entre nosotros con todo el tema de dormir. Nunca estábamos nosotros solos al cargo del barco. Era una práctica supervisada para ver cómo nos apañábamos con la nave, la disciplina que teníamos y cómo nos relacionabamos entre nosotros. De de mi barco fuí la única elegida.

–¿En Noruega los desafíos serán individuales?

–No, ahora ya vamos en equipo. El año pasado en Perú, era como más claro que había que subir a una montaña en bici y luego a otra un poco más alta andando. El objetivo era llegar todos juntos. O sea, si alguien se hubiese bajado de la bici, ahí se terminaba el reto. Ese año pasado fue la primera vez del desafío Santa Lucía Senior. La prueba era bicicleta hasta una montaña de casi 4.000 metros y luego caminar hasta casi 6.000. Han sacado un documental muy bonito que se llama 'La huella y el tiempo'.

–¿Cómo espera cambiar la percepción social sobre las personas mayores con su participación en este reto?

–Pues mira, eso es lo más importante. Porque todo lo que la sociedad piensa sobre la vejez, la mayoría de las cosas son negativas. Tenemos una idea de decadencia, de falta de capacidades, de pérdida, de ir como perdiendo incluso nuestra identidad. Y en ese sentido yo creo que crear nuevas imágenes que ayuden a tener un nuevo concepto sobre lo que realmente significa hoy en día cumplir años me parece importante. Para las personas que ahora tienen 50, 40, que vayan interiorizando que cumplir 65 o más no tiene que ser motivo de decadencia ni de nada negativo. Que eso no se corresponde con la realidad.

–¿Se rodea de gente deportista y que sigue su ritmo de vida normalmente?

–Pues tengo este grupo con el que vamos al monte, son amigas del tenis. Lo hago en Hendaia porque en Francia hay mucha afición. Tengo una cuadrilla de mujeres con las que llevo jugando 10 años. Son bastante más jóvenes que yo, les llevo como más de diez años a alguna. Y son deportistas también, como yo. Entonces cualquier cosa que nos propongan, ahí vamos.

–¿Qué opina de que sean tres mujeres seleccionadas? ¿Son todos de la misma edad?

–Pues estupendo. ¡Maravilloso! O sea, muy contenta. En ese sentido, contentísima de que seamos tres mujeres y dos hombres. Más o menos sí. Estamos entre los 65 (Bernardo) y 69 años (Amelia) y yo que hago 68 en agosto.

–¿Le hace sentirse segura o insegura el acompañamiento de hombres armados por la abundancia de osos?

–Segura. Si el gobireno noruego dice que es imprescindible, por algo será. Prefiero no pensarlo mucho. Creo que ir con personas armadas, bueno, es una seguridad. Van a saber lo que hacen. Espero que solo sea fogueo, asustarles y que se vayan los osos, que no tengamos ninguna historia.

–¿Conocía a alguno de sus compañeros?

–No. Curiosamente, en la prueba de Denia yo iba en un barco y el resto de seleccionados en otro. De mi nave, al principio, escogieron a otro chico y a mí; y del otro, a dos chicos y una chica. Sin embargo, mi compañero de barco no superó el reconocimiento médico –incluía una prueba de esfuerzo y un exhaustivo control sanitario–. La chica que entró en su lugar, que estaba como reserva, también era del otro barco. Así que, al final, del mío solo quedo yo. Y luego a los cuatro con los que haré este reto los conocí en la semana institucional en Madrid, que hemos estado hace poco. De hecho, dentro del plan de entrenamiento estaba navegar juntos los cinco, pero no hemos podido hacerlo.

–Si pudiera definir en una frase lo que significa envejecer en plenitud, ¿cuál sería?

–Continuar con la vida y seguir con la curiosidad por las cosas. Seguir con la actividad física. Sí, viviendo. Para mí es llenar los años de vida y no la vida de años. Yo soy la misma persona que hace 5 años o que hace 10. Mantengo mis capacidades.